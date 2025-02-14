Τις τελευταίες 48 ώρες, οι δηλώσεις του υπουργού 'Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ έχουν προκαλέσει παγωμάρα στους Ουκρανούς που βλέπουν τις ελπίδες τους για μια ευνοϊκή ειρηνευτική συμφωνία να εξανεμίζονται. Την ίδια ώρα, και όσο ο Ντόναλντ Τραμπ συζητούσε με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν για το μέλλον του Κιέβου, ο Χέγκσεθ άφηνε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη.

Ο Λευκός Οίκος βλέπει τις «φιλοδοξίες των Κομμουνιστών Κινέζων» ως βασική παγκόσμια απειλή, αναγκάζοντας έτσι την απομάκρυνση της αμερικανικής εμπλοκής στην ασφάλεια της Ευρώπης.

Ενώ λοιπόν, οι ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα για τη δική τους ασφάλεια - μεταξύ άλλων δαπανώντας πολλά περισσότερα χρήματα για την στρατιωτική τους ισχύ - μεγάλο μέρος της δημόσιας ρητορικής στις Βρυξέλλες φάνηκε να προσανατολίζεται στην προσπάθεια να κρατήσουν δίπλα τους τον πολεμοχαρή Τραμπ και Χέγκσεθ, σχολιάζει σε δημοσίευμά του το Politico.

Αρχικά, υπήρξε μια σιωπηλή απάντηση στις ολοένα και πιο επιθετικές δηλώσεις των ΗΠΑ, με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ να χρησιμοποιούν όρους όπως «σύγκλιση», «οι ΗΠΑ έχουν δίκιο» και «οικογένεια». Ωστόσο, οι δειλές δημόσιες αντιδράσεις στην ρητορική της Ουάσιγκτον απλώς αναδεικνύουν την απουσία ενός σαφούς ευρωπαϊκού σχεδίου για την αντιμετώπιση της νέας γεωπολιτικής τάξης της οποίας ηγείται ο Τραμπ.

«Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών δεν θέλει να χάσει το κύρος της και εξακολουθούν να μην σκέφτονται βάση του νέου πλαισίου του Τραμπ», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι πιθανότατα πρόκειται για ένα «μίγμα φόβου και άρνησης» σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο της νέας στάσης των ΗΠΑ τόσο στην Ουκρανία — όσο και όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά.

Κρατήστε το ενδιαφέρον της Αμερικής

Η Γαλλία - μία από τις τρεις πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ - υποστήριξε πρόσφατα ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να προετοιμαστούν στο πιθανό σενάριο όπου οι ΗΠΑ αποσύρουν στρατιωτικά μέσα και προσωπικό από την ήπειρο. Όμως, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη διήμερη συνάντηση στις Βρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προσπάθησε να υποτιμήσει τις ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στη Στουτγκάρδη ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ είναι εδώ και καιρό δυσαρεστημένες επειδή ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους και τον Καναδά στο ΝΑΤΟ, οπότε πρέπει να κάνουμε περισσότερα».

Ερωτηθείς για τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, ο Χέγκσεθ είπε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι «δεν εγκαταλείπουμε τους συμμάχους μας στην Ευρώπη. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τα επίπεδα στρατευμάτων [στην Ευρώπη], αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να παρθεί από τον Τραμπ», τόνισε.

Επανέλαβε επίσης ότι η Αμερική βλέπει στην Κίνα τη μεγαλύτερη απειλή και πως η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην άμυνά της απέναντι στη Ρωσία.

«Αλλά υπάρχει μια αναγνώριση ότι οι φιλοδοξίες των κομμουνιστών Κινέζων αποτελούν απειλή για τους ελεύθερους ανθρώπους παντού» πρόσθεσε.

Τα έθνη που συνορεύουν με τη Ρωσία, τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα σε μια μελλοντική επίθεση από τη Μόσχα, παραμένουν ωστόσο, αισιόδοξα ότι οι ΗΠΑ θα τα υποστηρίξουν εάν ο Πούτιν αποφασίσει να επιτεθεί σε εδάφη του ΝΑΤΟ.

«Κατευνασμός»

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν φαίνεται όμως πως μπέρδεψε περισσότερο τους Ευρωπαίους συμμάχους με τον Ρούτε να προσπαθεί να τους απωθήσει την ιδέα ότι οι Ευρωπαίοι παραγκωνίζονται. Παράλληλα, οι υπουργοί Άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ επέμειναν ότι η Ουκρανία πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλλας έδωσε πολύ πιο σκληρό τόνο, καταγγέλλοντας την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν ως «κατευνασμό» λέγοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το μέλλον της Ουκρανίας που διευθετηθεί χωρίς ευρωπαϊκή ανάμειξη θα είναι σαν να μην έχει γίνει.

Φαίνεται όμως ότι οι Ευρωπαίοι στην πραγματικότητα παραγκωνίστηκαν, σχολιάζει το Politico αφού ο Τραμπ δεν ενημέρωσε τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς για τα σχέδιά του.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο της ΕΕ, ο οποίος δεν κατονομάζεται, αυτή η εβδομάδα δείχνει μόνο σε ποιο βαθμό οι ΗΠΑ αγνοούν πλέον την Ευρώπη.

«Ο λόγος για τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι τόσο πληγωμένοι για τον Τραμπ είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει να προσποιούνται ότι βλέπουν την Ευρώπη ως σημαντικό παράγοντα στις γεωπολιτικές υποθέσεις», είπε ο αξιωματούχος.

«Για δεκαετίες, οι Ευρωπαίοι, ως καλοί υποτελείς των ΗΠΑ, απαιτούσαν μια ορισμένη ευπρέπεια στο πώς τους αντιμετώπιζαν, τουλάχιστον δημόσια, σαν να ήταν ένα άρθρο της φεουδαρχικής σύμβασης», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Ο Τραμπ δεν το αγοράζει αυτό και έβαλε τέλος σε αυτά τα τελετουργικά. Είναι ένα αγενές ξύπνημα στον σκληρό κόσμο του σήμερα».

Πηγή: skai.gr

