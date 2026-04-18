Το plan b σε περίπτωση που το Ιράν επιμείνει στην άκαμπτη θέση του για τα Στενά του Ορμούζ και το ουράνιο φέρεται να σχεδιάζει το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το αμερικανικό σχέδιο πίεσης προς την Τεχεράνη περιλαμβάνει την κλιμάκωση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και επιπλέον το «μπλόκο» σε πλοία που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με το Ιράν, σε όλες τις θάλασσες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του εκτιμούν ότι ο οικονομικός και εμπορικός αποκλεισμός, θα υποχρεώσει το Ιράν να κάμψει τις όποιες αντιστάσεις του και να συμφωνήσει με τις αμερικανικές προτάσεις, ώστε να καταλήξουν σε μία συμφωνία-νίκη για τον Λευκό Οίκο.

Το plan b των ΗΠΑ, σε περίπτωση που «κολλήσουν» οι διαπραγματεύσεις, περιλαμβάνει το παγκόσμιο κυνηγητό των πλοίων που συνδέονται με το Ιράν και την κατάσχεσή τους, μέσω στρατιωτικής επιχείρησης των δυνάμεων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο αμερικανικός στρατός θα καταδιώξει πλοία σε όλο τον κόσμο που βοηθούν το Ιράν σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Να σημειώσουμε ότι παρά το θρίλερ στο Ορμούζ, η πληροφορία για επίκείμενη συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν την ερχόμενη Δευτέρα, επιβεβαιώνεται, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απάντηση από καμία πλευρά, καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο μίας ενδεχόμενης συμφωνίας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή.

Το plan b της Ουάσινγκτον έχει στόχο να εντείνει την οικονομική πίεση προς το Ιράν και να αναγκάσει την κυβέρνηση της Τεχεράνης να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να κάνει μεγαλύτερες παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το θρίλερ για τον καθορισμό ενός πλαισίου συμφωνίας που θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει ως επίκεντρο δύο άξονες: Τα Στενά του Ορμούζ και τα αποθέματα πυρηνικών.

Το Ιράν, στην παρούσα φάση, δεν συζητά να απεμπολίσει την κυριαρχία του στο Ορμούζ, ενώ υπάρχουν σημαντικές φωνές στην Τεχεράνη, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία παραχώρηση στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, καθώς η απειλή του Ισραήλ εξακολουθεί να υφίσταται, όπως τονίζουν.

Τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο, όπως ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση, το Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί για την επίτευξη της συμφωνίας, μετέφερε νέα λίστα προτάσεων από τις ΗΠΑ, οι οποίες και εξετάζονται από την κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η εκεχειρία με το Ιράν εκπνέει την ερχόμενη Τετάρτη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά, ότι θα έχει πετύχει νωρίυερα μία συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Σε διαφορετική περίπτωση, το πιθανότερο σενάριο είναι να ανέβουν οι τόνοι σε επίπεδο ρητορικής, αλλά να δοθεί μία παράταση στην εκεχειρία. Το σενάριο οι δύο πλευρές να επανέλθουν στις πολεμικές επιχειρήσεις είναι μεν υπαρκτό, αλλά συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, με δεδομένο και ότι οι αγορές, αλλά και οι χώρες του Κόλπου, δείχνουν να έχουν φτάσει στα όριά τους.





Πηγή: skai.gr

