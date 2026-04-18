Αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες αναμένεται να φτάσουν στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες ιρανικών πηγών που μίλησαν το CNN. Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Παρασκευή την πεποίθησή του ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αλλά ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με ορισμένες από τις δηλώσεις του σχετικά με τις παραχωρήσεις της Τεχεράνης.

Μόνο λίγα πλοία διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ την Παρασκευή, παρά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι η θαλάσσια οδός ήταν ανοιχτή για εμπορικά πλοία. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι το στενό θα κλείσει ξανά αν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ φαίνεται να τηρείται σε μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ για αρκετές παραβιάσεις της εκεχειρίας. Η σύγκρουση αυτή αποτελεί σημείο διαμάχης στις διαπραγματεύσεις για το Ιράν.

