Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε χθες στον νότιο Λίβανο, όπου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία με τη φιλο-ιρανική Χεζμπολάχ.

Ο διοικητής των εφέδρων Μπαράκ Καλφόν, 48 ετών, πέθανε αφού τραυματίστηκε την Παρασκευή σε περιστατικό στο οποίο τραυματίσθηκαν επίσης τρεις άλλοι στρατιώτες, αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης στο νότιο Λίβανο, περίπου 3,5 χλμ. από τα σύνορα.

Ο Καλφόν ήταν από τους πρώτους που εισήλθαν σ’ ένα κτίριο, το οποίο στη συνέχεια ανατινάχθηκε, σύμφωνα με το εν λόγω μέσο ενημέρωσης.

Ο θάνατός του ανεβάζει στους 14 τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βασίζεται σε στρατιωτικά στοιχεία. Η δεκαήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια στο νότιο Λίβανο

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περαιτέρω κατεδαφίσεις σήμερα στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, στο νότιο Λίβανο όπου ισχύει εκεχειρία.

«Ο ισραηλινός εχθρός επαναλαμβάνει τις επιχειρήσεις του για την ανατίναξη σπιτιών με δυναμίτη στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ», αναφέρει το NNA, επισημαίνοντας ότι κατεδαφίσεις έγιναν και σε άλλες παραμεθόριες πόλεις όπου υπάρχουν ισραηλινά στρατεύματα.

Η Μπιντ Τζμπέιλ, που βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων, υπήρξε θέατρο σφοδρών μαχών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και φιλοϊρανών μαχητών της Χεζμπολάχ για αρκετές ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Παρασκευή.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε, λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ότι η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν είχε τελειώσει» και ότι η «ζώνη ασφαλείας» που το Ισραήλ σκοπεύει να δημιουργήσει στο νότο «θα συνεχίσει να καθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές (από τη Χεζμπολάχ, σημείωση του συντάκτη), μεταξύ άλλων μέσω της καταστροφής σπιτιών σε χωριά της πρώτης γραμμής που έχουν γίνει de facto τρομοκρατικά φυλάκια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

