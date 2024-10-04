Bρετανία: Δίωξη σε αστυνομικό που παρέσυρε ηλικιωμένη ενώ συνόδευε την Σόφι

Οι εισαγγελικές αρχές της Βρετανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έδωσαν το πράσινο φως για να ασκηθεί δίωξη για «επικίνδυνη οδήγηση» σε έναν μοτοσικλετιστή αστυνομικό ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο μιας ηλικιωμένης την οποία παρέσυρε ενώ συμμετείχε στην αυτοκινητοπομπή της πριγκίπισσας Σόφι, της Δούκισσας του Εδιμβούργου.
Η Έλεν Χόλαντ, 81 ετών, πέθανε τον περασμένο Μάιο, μετά τον βαρύ τραυματισμό της στο δυτικό Λονδίνο. Η εισαγγελία ανέφερε σήμερα ότι θα ασκηθούν διώξεις, αφού ερευνήθηκε η υπόθεση από την αστυνομία.
Η Ρόζμαρι Έινσλι, η επικεφαλής του τμήματος Ειδικών Εγκλημάτων της Εισαγγελίας, ανέφερε ότι εγκρίθηκε η άσκηση δίωξης σε βάρος του αστυνομικού Κρίστοφερ Χάρισον, 67 ετών, για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης.
Όταν συνέβη το δυστύχημα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι η Σόφι θα επικοινωνούσε ιδιωτικά με την οικογένεια της Χόλαντ. Η πριγκίπισσα Σόφι είναι η σύζυγος του πρίγκιπα Έντουαρντ, του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου.
