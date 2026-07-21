Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη, ποζάροντας γυμνή μέσα σε μια μπανιέρα, λίγες μόλις ημέρες πριν γιορτάσει τα 57α γενέθλιά της. Η εκρηκτική σταρ μοιράστηκε το τολμηρό στιγμιότυπο με αφορμή τα γενέθλια της αδελφής της, Λίντα, η οποία έκλεισε τα 55.

Στη φωτογραφία, η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίζεται γυμνή μέσα στην μπανιέρα, απολαμβάνοντας ένα γλυκό, ενώ η αδελφή της κάθεται δίπλα της και γελά. Η Τζένιφερ Λόπεζ φρόντισε να καλύψει διακριτικά το σώμα της, αναδεικνύοντας όμως την καλλίγραμμη σιλουέτα και το ντεκολτέ της.

Η Λόπεζ συνόδευσε τη δημοσίευση με ένα τρυφερό μήνυμα για την αδελφή της, με την οποία ταξίδεψε στην Ευρώπη για να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά τους. «Ένα διπλό ταξίδι γενεθλίων με την αδελφή σου είναι πάντα καλή ιδέα! Σε αγαπώ, Λίνι! Χρόνια πολλά!», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει ένα από τα πιο ξέγνοιαστα καλοκαίρια της ζωής της, ταξιδεύοντας σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η Τζένιφερ Λόπεζ ολοκλήρωσε το διαζύγιό της από τον τέταρτο σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, την προηγούμενη χρονιά και πλέον δηλώνει ευτυχισμένη με τη νέα της καθημερινότητα.

Το πρώην ζευγάρι εξακολουθεί να προσπαθεί να πουλήσει την πολυτελή έπαυλη που απέκτησε στο Μπέβερλι Χιλς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τιμή πώλησης έχει οριστεί στα 49,995 εκατομμύρια δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα από το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά και την ανακαίνισή της.

Μιλώντας τον Μάιο στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, η Λόπεζ είχε χαρακτηρίσει «φανταστική» την προσωπική της κατάσταση. «Ναι, έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Τα έκανα όλα λάθος, πιστέψτε με», είχε δηλώσει με χιούμορ.

Παρά τον χωρισμό της, η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά. «Κάποια ημέρα, κάπου, θα γνωρίσω κάποιον, αρκεί να είναι αρκετά καλός», ανέφερε η τραγουδίστρια, δείχνοντας ότι δεν σκοπεύει να συμβιβαστεί στην προσωπική της ζωή. Προς το παρόν, η σταρ φαίνεται να απολαμβάνει την ανεξαρτησία της, τα ταξίδια, την οικογένειά της και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Πηγή: skai.gr

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