Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν είναι όλο και πιο δύσπιστη σε όσα λέει το Ισραήλ αναφορικά με τα στρατιωτικά και διπλωματικά του σχέδια στη Μέση Ανατολή.

«Η εμπιστοσύνη μας στους Ισραηλινούς είναι πολύ χαμηλή αυτή τη στιγμή και για σοβαρούς λόγους», είπε ένας από τους τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Δύο από αυτούς δήλωσαν ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν είπε την Παρασκευή στον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, ότι οι ΗΠΑ αναμένουν «σαφήνεια και διαφάνεια» από το Ισραήλ για τα σχέδιά του για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν - αντίποινα στην επίθεση που δέχθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι ο Σάλιβαν προειδοποίησε το Ισραήλ ότι αν οι ΗΠΑ δεν λάβουν ενημέρωση για τα σχέδια του Ισραήλ, δεν θα ενταχθούν απαραίτητα σε έναν συνασπισμό για την υπεράσπιση του Ισραήλ από μια πιθανή μελλοντική επίθεση από το Ιράν.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι παραδέχθηκαν στον Axios ότι είναι πιθανό ότι αυτό είναι μάλλον μια κενή απειλή και η Ουάσινγκτον στην πραγματικότητα θα ενισχύσει τη βοήθειά της στο Ισραήλ.

Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν επίσης για την πιο πρόσφατη επιχείρηση που ξεκίνησε ο ισραηλινός στρατός στη βόρεια Γάζα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ είπε στην Ουάσινγκτον ότι οι εντολές για απομάκρυνση αμάχων εκεί δεν θα οδηγήσουν σε μόνιμη μετακίνηση του πληθυσμού.

«Μας λένε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε – το πρόβλημα είναι δεν τους εμπιστευόμαστε», λέει ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι αξιωματούχοι σημείωσαν επίσης ότι οποιαδήποτε επίθεση του Ισραήλ θα έχει αντίκτυπο στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα σε άρθρο της η Wall Street Journal τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση μοιάζει ολοένα και περισσότερο με θεατή στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, έχοντας περιορισμένες πληροφορίες για το τι σχεδιάζει ο πλησιέστερος σύμμαχός του στη Μέση Ανατολή.

Η επιρροή της αμερικανικής κυβέρνησης στο Ισραήλ δείχνει να φθίνει, με το εβραϊκό κράτος να αποφασίζει όλο και περισσότερο στρατιωτικές ενέργειες εναντίον αντιπάλων του ενάντια στις επιθυμίες και τις θέσεις των Αμερικανών αξιωματούχων, τόνισε η εφημερίδα, με τον διευθυντή προγραμμάτων Μέσης Ανατολής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών Τζον Άλτερμαν να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ «φαίνεται ότι αντιμετωπίζονται από την ισραηλινή ηγεσία είτε ως γκρινιάρης είτε ως κάποιος που κάθεται στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, που δεν κατανοεί τις απαιτήσεις αυτή τη στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

