Μπαχτσελί: Το θέμα δεν είναι η Βηρυτός, αλλά η Άγκυρα - H Ανατολία είναι στόχος

Μετά τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κυβερνητικός του εταίρος και αρχηγός του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) Ντεβλέτ Μπαχτσελί υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία είναι ο στόχος των επιθέσεων του Ισραήλ και είναι αναγκαία η «επείγουσα» χρήση βίας για να σταματήσει το Ισραήλ.

Η ομιλία του Μπαχτσελί έρχεται λίγες μόνο ώρες πριν από την κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση της Ολομέλειας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνάς, Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ, σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τον Λίβανο, καθώς και τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν για το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του, ο αρχηγός του ακραίου εθνικιστικού MHP αναφέρθηκε στο Ισραήλ λέγοντας:

«Σήμερα το θέμα δεν είναι η Βηρυτός, αλλά η Άγκυρα. Η κρυφή ατζέντα είναι η τουρκική πατρίδα. Το επόμενο στάδιο των πυραύλων και των δολοφονιών στη Μέση Ανατολή είναι η Ανατολία».

Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «το όνομα αυτού του τόπου είναι Δημοκρατία της Τουρκίας και το όνομα του έθνους είναι τουρκικό έθνος. Είτε αυτός ο τόπος και οι κάτοικοί του θα ζήσουν ως ένα και ενιαίο σύνολο είτε το τουρκικό έθνος θα σβηστεί από την ιστορία».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος ζήτησε τη χρήση ισχύος κατά του Ισραήλ, λέγοντας πως αν αυτό τολμήσει άμεσα ή έμμεσα να δράσει κατά της Τουρκίας, η Τουρκία έχει την ισχύ να απαντήσει. Συγκεκριμένα είπε:

«Χρειάζεται επειγόντως χρήση ισχύος για να σταματήσει το Ισραήλ. Ο ΟΗΕ πρέπει να αναλάβει αμέσως αυτή την ιστορική αποστολή, που δεν επιδέχεται αναβολής, και να τιμωρήσει την αγέλη δολοφόνων. Μετά τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν, η κατάσταση θα κλιμακωθεί και με πιθανά αντίποινα, η φωτιά θα σαρώσει την Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ έχει πλέον κηρύξει τον πόλεμο κατά του Ισλάμ και ακόμη κατά της ανθρωπότητας. Η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση σήμερα το μεσημέρι για τις ισραηλινές επιθέσεις και τις εξελίξεις στην περιφέρεια μας, είναι μια σωστή απόφαση. Όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα το μετανιώσει πικρά αν στραφεί εναντίον μας, αν φιλοδοξεί να κάνει συγκαλυμμένες ή φανερές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας (μας). Η Τουρκία έχει τη δύναμη να το πράξει».

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή την ομιλία του για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, τη 1η Οκτωβρίου, και ο Τούρκος πρόεδρος είχε ισχυριστεί ότι «μετά την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, η ισραηλινή κυβέρνηση υποκινούμενη από την αυταπάτη της Γης της Επαγγελίας, θα βάλει στο στόχαστρο την πατρίδα μας» -μια θέση που παραπέμπει στις βιβλικές αναφορές για το Κράτος του Ισραήλ και εκφράζεται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα από χείλη κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, πολιτικών αναλυτών και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, ως ένδειξη ότι το Ισραήλ στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσέθεσε ότι «για την πατρίδα μας, το έθνος μας και την ανεξαρτησία μας, θα σταθούμε απέναντι σε αυτή την κρατική τρομοκρατία με κάθε μέσο που διαθέτουμε». Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι ο Λίβανος, στον οποίο έχει επιτεθεί το Ισραήλ, απέχει από το νοτιότερο σημείο των συνόρων της Τουρκίας μόνο 180 χιλιόμετρα, δηλαδή μία απόσταση 2,5 ωρών οδικώς.

Λίγες ημέρες αργότερα, επανέλαβε τη θέση του αυτή από το βήμα ενός φεστιβάλ τεχνολογίας στα Άδανα, κάνοντας λόγο για ύπουλο σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή και στρέφεται κατά της Τουρκίας και υποστηρίζοντας ότι η επίθεση του Ισραήλ δεν θα περιοριστεί στη Γάζα και στον Λίβανο, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία θα αντισταθεί σε νέα σχέδια διαμοιρασμού της περιοχής, παρόμοια με εκείνα που εφαρμόστηκαν κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο με τη συμφωνία Σάικς-Πικό (σ.σ. η μυστική αγγλο-γαλλική συμφωνία του 1916 για τον διαμοιρασμό της τότε οθωμανικής Μέσης Ανατολής).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

