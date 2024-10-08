Ένας χρόνος έχει συμπληρωθεί από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και κανείς δεν περίμενε τότε ότι η σύγκρουση αυτή θα έβαζε ξανά «φωτιά» σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σήμερα, περισσότεροι από 41.000 Παλαιστίνιοι είναι νεκροί. Δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί. Στον Λίβανο οι εκτοπισμένοι φτάνουν το ένα εκατομμύριο και περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί. Στη Δυτική Όχθη, άλλοι 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί. Περισσότεροι από 1.200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν την πρώτη μέρα. Από τότε, το Ισραήλ έχει χάσει 350 ακόμη στρατιώτες στη Γάζα. Διακόσιες χιλιάδες Ισραηλινοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κοντά στη Γάζα και κατά μήκος των βόρειων συνόρων με τον Λίβανο. Περίπου 50 στρατιώτες και πολίτες έχουν σκοτωθεί από ρουκέτες της Χεζμπολάχ.

Τα νούμερα αυτά μαρτυρούν τη φρίκη του πολέμου όμως κανείς δε γνωρίζει πως μπορεί να τελειώσει όλο αυτό.

Σε ανάλυσή του το BBC βλέπει ένα αρκετά δυσοίωνο μέλλον με τις προοπτικές αποκλιμάκωσης να είναι λιγοστές. Οι επίμονες προσπάθειες των ΗΠΑ να αποτρέψουν την κλιμάκωση της κρίσης, που περιλαμβάνουν προεδρικές επισκέψεις, αμέτρητες διπλωματικές αποστολές και την ανάπτυξη τεράστιων στρατιωτικών πόρων, έχουν αποβεί μέχρι στιγμής άκαρπες. Αντίθετα, ρουκέτες έχουν ξεκινήσει να πέφτουν από Ιράκ και Υεμένη.

Η Γάζα σε δεύτερη μοίρα

Και καθώς η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί, η Γάζα που ήταν και ο πρωταρχικός στόχος και τα όσα συμβαίνουν εκεί, έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν. Οι ζωές των κατοίκων εκεί πριν και μετά την 7η Οκτωβρίου, έχουν σχεδόν ξεχαστεί καθώς τα μέσα ενημέρωσης αναμένουν με κομμένη την ανάσα «ολοκληρωτικό πόλεμο» στη Μέση Ανατολή.

Μερικοί Ισραηλινοί των οποίων οι ζωές ανατράπηκαν εκείνη τη φοβερή μέρα αισθάνονται παρομοίως παραμελημένοι.

«Έχουμε παραμεριστεί», είπε ο Yehuda Cohen, πατέρας του ομήρου Nimrod Cohen, στο Kan News του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Ο κ. Cohen είπε ότι θεωρεί τον Νετανιάχου υπεύθυνο για έναν «άσκοπο πόλεμο που έχει φέρει εναντίον μας όλους τους πιθανούς εχθρούς».

«Κάνει τα πάντα, με μεγάλη επιτυχία, για να μετατρέψει την εκδήλωση της 7ης Οκτωβρίου σε μια μικρή εκδήλωση», είπε.

Δε συμμερίζονται όμως όλοι οι Ισραηλινοί την προοπτική αυτή του κ.Cohen. Πολλοί βλέπουν τώρα τις επιθέσεις της Χαμάς πριν από ένα χρόνο ως την έναρξη μιας ευρύτερης εκστρατείας των εχθρών του Ισραήλ για την καταστροφή του εβραϊκού κράτους.

Το γεγονός ότι το Ισραήλ αντέδρασε - με εκρήξεις βομβητών, στοχευμένες δολοφονίες, βομβαρδισμούς μεγάλης εμβέλειας για τις οποίες η χώρα υπερηφανεύεται εδώ και πολύ καιρό - έχει αποκαταστήσει μέρος της αυτοπεποίθησης που έχασε η χώρα πριν από ένα χρόνο.

«Δεν υπάρχει πουθενά στη Μέση Ανατολή που να μην μπορεί να φτάσει το Ισραήλ», δήλωσε με βεβαιότητα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα.

Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν για 7 μήνες τη δημοτικότητα του Μπενιαμίν Νετανιάχουν να έχει υποχωρήσει σημαντικά. Όμως τώρα, που έχει αναλάβει μια πιο τολμηρή δράση, είναι πιθανό να δει και πάλι τη δημοτικότητά του να ανεβαίνει, σχολιάζει το BBC.

«Κανείς από εμάς δεν ξέρει πότε θα σταματήσει η μουσική και σε ποιο σημείο θα βρισκόμαστε όλοι τότε» λέει ο Simon Gass, πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στο Ιράν, στο BBC την Πέμπτη.

Γιατί οι ΗΠΑ παραμένουν σιωπηλές;

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εμπλέκονται, ακόμα κι αν η επίσκεψη στο Ισραήλ του αρχηγού της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στρατηγού Μάικλ Κουρίλα μοιάζει περισσότερο με διαχείριση κρίσεων παρά με εξεύρεση διπλωματικών λύσεων. Όμως μόλις 4 εβδομάδες μακριά από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι πιο τοξική από ποτέ, κανείς δεν επιθυμεί να πάρει τολμηρές πρωτοβουλίες, λέει το BBC.

Ανάμεσα στους συμμάχους του Ισραήλ υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι το Ισραήλ έχει καθήκον να απαντήσει στην ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους την περασμένη βδομάδα. Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε σκληρή απάντηση έχοντας παράλληλα μεγάλες φιλοδοξίες για την περιοχή.

Σε μια απευθείας ομιλία του στον ιρανικό λαό, άφησε να εννοηθεί ότι έρχεται αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. «Όταν επιτέλους το Ιράν απελευθερωθεί και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι, όλα θα είναι διαφορετικά», είπε.

Το ιρανικό καθεστώς μπορεί να ονειρεύεται έναν κόσμο χωρίς το Ισραήλ, αλλά γνωρίζει ότι είναι πολύ αδύναμο για να αναλάβει τη μοναδική υπερδύναμη της περιοχής, ειδικά σε μια εποχή που η Χεζμπολάχ και η Χαμάς - οι σύμμαχοί της και οι πληρεξούσιοι στον αποκαλούμενο «άξονα αντίστασης» - συνθλίβονται. Και το Ισραήλ, που θα ήθελε πολύ να απαλλαγεί από την απειλή που θέτει το Ιράν, γνωρίζει επίσης ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνο του, παρά τις πρόσφατες επιτυχίες του.

Η αλλαγή του καθεστώτος δεν είναι στην ατζέντα του Τζο Μπάιντεν, ούτε της αντιπροέδρου του, Καμάλα Χάρις.

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, τη μία φορά που φαινόταν έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν - αφού η Τεχεράνη κατέρριψε ένα αμερικανικό drone παρακολούθησης τον Ιούνιο του 2019 - ο πρώην πρόεδρος υποχώρησε την τελευταία στιγμή. Λίγοι θα φαντάζονταν, πριν από ένα χρόνο, ότι η Μέση Ανατολή οδεύει προς την πιο επικίνδυνη στιγμή της εδώ και δεκαετίες.

Τι θα συμβεί την «επόμενη μέρα»;

Καθώς η σύγκρουση που ξέσπασε στη Γάζα συνεχίζεται για δεύτερο χρόνο, όλες οι συζητήσεις για την «επόμενη μέρα» - πώς θα αποκατασταθεί και θα κυβερνηθεί η Γάζα όταν τελειώσουν οι μάχες - έχει σταματήσει ή έχει «πνιγεί» από το θόρυβο ενός ευρύτερου πολέμου. Το ίδιο έχει και οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση για μια επίλυση της σύγκρουσης του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους.

Κάποια στιγμή, όταν το Ισραήλ αισθάνεται ότι έχει κάνει αρκετή ζημιά στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ και οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ έχουν τελειώσει, η διπλωματία μπορεί να έχει άλλη μια ευκαιρία, λέει το BBC. Όμως αυτή τη στιγμή, όλα αυτά φαντάζουν πολύ μακριά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.