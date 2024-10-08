Η υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, προηγείται του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ με οριακή διαφορά τριών ποσοστιαίων μονάδων - 46% έναντι 43% - καθώς οι δύο αντίπαλοι εξακολουθούν να παλεύουν στήθος με στήθος για τον Λευκό Οίκο σε μία μάχη που θα κριθεί στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση τεσσάρων ημερών που ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα, δείχνει ότι ο Τραμπ, ο οποίος ακολουθούσε με διαφορά έξι μονάδων την Χάρις σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos στις 20-23 Σεπτεμβρίου, ήταν ο υποψήφιος που προτιμούν οι ψηφοφόροι σε σειρά οικονομικών ζητημάτων και ότι κάποιοι ψηφοφόροι μπορεί να επηρεάζονται από τους ισχυρισμούς του ότι οι παράτυποι μετανάστες στη χώρα είναι επιρρεπείς στο έγκλημα, ισχυρισμοί που έχουν ευρέως απορριφθεί από ακαδημαϊκούς και δεξαμενές σκέψης.

Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης είναι περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν την οικονομία των ΗΠΑ ως το κορυφαίο ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα, και περίπου το 44% δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει καλύτερη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του «κόστους διαβίωσης», σε σύγκριση με το 38% που επέλεξε την Χάρις.

Ανάμεσα στα διάφορα οικονομικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο επόμενος πρόεδρος, περίπου το 70% των ερωτηθέντων διέκρινε το κόστος διαβίωσης ως το πιο σημαντικό, ενώ μόνον μικρά ποσοστά επέλεξαν την αγορά εργασίας, τους φόρους ή την κατηγορία «να με αφήσουν σε καλύτερη οικονομική θέση». Ο Τραμπ είχε επίσης μεγαλύτερο ποσοστό υποστήριξης από τη Χάρις σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, αν και οι ερωτηθέντες με διαφορά 42% έναντι 35% πιστεύουν ότι η Χάρις είναι η καλύτερη υποψήφια για να αντιμετωπίσει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και μεσαίου εισοδήματος Αμερικανών.

Ο Τραμπ φάνηκε να ενισχύεται από τις σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη μετανάστευση στις ΗΠΑ, που σήμερα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδά της σε πάνω από έναν αιώνα. Γύρω στο 53% των ψηφοφόρων δήλωσε στη δημοσκόπηση ότι συμφωνεί με τη διατύπωση ότι «οι μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα παράνομα αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», σε σύγκριση με το 41% που δήλωσε ότι διαφωνεί. Οι ψηφοφόροι είχαν φανεί περισσότερο διχασμένοι πάνω στο ζήτημα αυτό σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos του Μαΐου, όταν το 45% δήλωνε ότι συμφωνεί και το 46% ότι διαφωνεί.

Σε προεκλογικές του συγκεντρώσεις όλη τη χρονιά, ο Τραμπ έχει επιστήσει την προσοχή σε εγκλήματα που διαπράττονται από μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα παράνομα. Μολονότι υπάρχουν λίγα δεδομένα σχετικά με το μεταναστευτικό καθεστώς των εγκληματιών, μελέτες έχουν εν γένει δείξει ότι οι μετανάστες δεν είναι περισσότερο πιθανόν να εμπλέκονται σε εγκληματική δραστηριότητα από τους γηγενείς Αμερικανούς.

Η Χάρις προηγείτο του Τραμπ και στις έξι δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos από τότε που η αντιπρόεδρος εισήλθε στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, στα τέλη Ιουλίου. Η πρόσφατη έδειξε ότι η Χάρις προηγείται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες –47% έναντι 45%-- μεταξύ των ψηφοφόρων που φαίνεται πιο πιθανόν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις 5 Νοεμβρίου. Περίπου τα δύο τρίτα του εκλογικού σώματος ψήφισε στις προεδρικές του 2020, σύμφωνα με στοιχεία του Pew Resarch Center.

Στην πρόσφατη δημοσκόπηση οι ψηφοφόροι προέκριναν εξάλλου την Χάρις για την πνευματική της διαύγεια έναντι του Τραμπ, με το 55% να δηλώνει ότι συμφωνεί με τη διατύπωση πως «είναι οξύνους και ικανή να αντιμετωπίζει προκλήσεις» σε σύγκριση με το 46% που είπε το ίδιο για τον Τραμπ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Χάρις και τον Τραμπ να βρίσκονται στήθος με στήθος στις επτά κρίσιμες πολιτείες που αναμένεται να καθορίσουν τον νικητή, ενώ πολλά αποτελέσματα βρίσκονται εντός του περιθωρίου σφάλματος.

Η δημοσκόπηση αυτή των Reuters/Ipsos έγινε σε δείγμα 1.272 Αμερικανών ενηλίκων διαδικτυακά σε πανεθνικό επίπεδο, εκ των οποίων οι 1.076 είναι καταγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Από αυτούς οι 969 θεωρείται ότο πιθανότατα θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την ημέρα των εκλογών.

Πηγή: skai.gr

