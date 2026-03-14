«Στοχοποιήθηκε πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας στον Λίβανο» - Δώδεκα μέλη του ιατρικού προσωπικού νεκρά (Βίντεο)

Η δεύτερη επίθεση εναντίον του τομέα της υγείας μέσα σε μερικές ώρες - Νωρίτερα, επιδρομή στη Σαουάνε σκότωσε 2 τραυματιοφορείς προσκείμενους στη Χεζμπολάχ

Αεροπορικός βομβαρδισμός του Ισραήλ έπληξε κέντρο υγείας στον νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «θρηνεί» μέλη του υγειονομικού προσωπικού της Μπουρτζ Καλαουίγια τα οποία «σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα το οποίο στοχοποίησε πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας της πόλης», διευκρινίζοντας πως «12 γιατροί, τραυματιοφορείς και νοσοκόμοι σε υπηρεσία στο κέντρο σκοτώθηκαν και ακόμη ένα μέλος του υγειονομικού προσωπικού τραυματίστηκε».

Επιχείρηση διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η επίθεση αυτή είναι «η δεύτερη εναντίον του τομέα της υγείας μέσα σε μερικές ώρες», έπειτα από επιδρομή στη Σαουάνε, η οποία σκότωσε δυο τραυματιοφορείς προσκείμενους στη Χεζμπολάχ και το συμμαχικό Άμαλ, υπογράμμισε το υπουργείο Υγείας στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

