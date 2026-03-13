Ο Τραμπ απέρριψε πρόταση του Πούτιν να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε αυτήν την πρόταση στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες αυτήν την εβδομάδα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, απορρίφθηκε 

Τραμπ και Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), απέρριψε την πρόταση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης, αναφέρει ο ιστότοπος Axios.

Ο Πούτιν έκανε αυτήν την πρόταση στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες αυτήν την εβδομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όμως, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος την απέρριψε.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ουράνιο Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
