Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), απέρριψε την πρόταση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης, αναφέρει ο ιστότοπος Axios.

Scoop: Trump rejected Putin offer to move Iran's uranium to Russia https://t.co/UzVwd0gNN9 March 13, 2026

Ο Πούτιν έκανε αυτήν την πρόταση στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες αυτήν την εβδομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όμως, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος την απέρριψε.

Πηγή: skai.gr

