Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα στενά του Ορμούζ --πέρασμα στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές, αποκλεισμένο από το Ιράν επί του παρόντος--, διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς πότε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει να προστατεύει δεξαμενόπλοια στο στενό, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «σύντομα, πολύ σύντομα».

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου για να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και να ασκήσει πίεση στην Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για μια ακόμη φορά το Ιράν, γράφοντας σε ανάρτησή του στο Χ ότι αν κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Oρμούζ, θα επανεξετάσει την περίπτωση πλήγματος στις πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο Χαργκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.