Wall Street Journal: Το Ιράν έπληξε πέντε αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη Σαουδική Αραβία

Τα αεροσκάφη που πιθανότατα είναι KC-135 Stratotanker, υπέστησαν ζημιές αλλά δεν καταστράφηκαν και επισκευάζονται, αναφέρει η εφημερίδα

Πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού των ΗΠΑ χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επιδρομής του Ιράν κατά της στρατιωτικής βάσης «Πρίγκιπα Σουλτάν» τις τελευταίες ημέρες στη Σαουδική Αραβία.

Τα αεροσκάφη που πιθανότατα είναι KC-135 Stratotanker, υπέστησαν ζημιές αλλά δεν καταστράφηκαν και επισκευάζονται, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι κανείς δεν σκοτώθηκε στις επιθέσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
