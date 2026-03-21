Κρίση στη Μέση Ανατολή: 22 χώρες δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλουν» στο Στενό του Ορμούζ

Πάνω από 20 χώρες – μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα – δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ, καταδικάζοντας το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού από το Ιράν.

Οι 22 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, αλλά και τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, τόνισαν σύμφωνα με το Associated Press:

- «Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των εθνών που συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τις προετοιμασίες.

- Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε άοπλα εμπορικά πλοία στον Κόλπο, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από ιρανικές δυνάμεις».

Αναλυτικά οι 22 χώρες που υπέγραψαν την κοινή δήλωση: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Λετονία, Σλοβενία, Εσθονία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Λιθουανία, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Μπαχρέιν.

Πηγή: skai.gr

