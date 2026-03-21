Το στοίχημα της Μελόνι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στην Ιταλία διεξάγεται δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση που προβλέπει τον οριστικό διαχωρισμό των επαγγελματικών σταδιοδρομιών δικαστών και εισαγγελέων και την αποδυνάμωση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη και αποκλείεται από την επιβολή κυρώσεων για δικαστικά λάθη.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε με τις κάλπες να παραμένουν ανοικτές αύριο και τη Δευτέρα μέχρι τις τρεις το απόγευμα, χωρίς να απαιτείται ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής για εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Το δημοψήφισμα θεωρείται κρίσιμο και λειτουργεί παράλληλα ως σφυγμομέτρηση για τη δημοφιλία της πρωθυπουργού και της κυβέρνησής της υπό τη συντηρητική πλειοψηφία Μελόνι.

Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Οι Ιταλοί καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο από την συντηρητική πλειοψηφία της κυβέρνησης Μελόνι. Οι κάλπες θα μείνουν ανοικτές στην Ιταλία αύριο και την Δευτέρα, μέχρι τις τρεις το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να ξεπεραστεί το 50% των εχόντων δικαίωμα ψήφου, το αποτέλεσμα θα είναι έγκυρο ανεξαρτήτως ποσοστού προσέλευσης. Βάσει της μεταρρύθμισης που πρέπει να κριθεί από τους πολίτες, διαχωρίζονται οριστικά οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες εισαγγελέων και δικαστών και αποδυναμώνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (δηλαδή το όργανο αυτορρύθμισης του κλάδου) το οποίο χωρίζεται στα δυο και δεν θα πρέπει να ασχολείται με επιβολή κυρώσεων για δικαστικά λάθη.

Πηγή: Deutsche Welle

Τα επιχειρήματα των δύο πλευρώνΟι υπέρμαχοι της μεταρρύθμισης τονίζουν ότι με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται υπερβολικά στενές σχέσεις εισαγγελέων και δικαστών. Οι υποστηρικτές του «όχι» θεωρούν, αντίθετα, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η αυτονομία της δικαιοσύνης και να αποφευχθούν τυχόν κυβερνητικές παρεμβάσεις.Σύμφωνα με τα γκάλοπ, οι υπέρμαχοι και οι κατακριτές του νέου αυτού νόμου βρίσκονται πολύ κοντά και το αποτέλεσμα θα κριθεί από τους αναποφάσιστους και απ’ το τελικό ποσοστό της προσέλευσης. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι όσο περισσότεροι πολίτες ψηφίσουν, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να εγκριθεί η μεταρρύθμιση.Είναι σαφές, πάντως, ότι η μάχη αυτή έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από τους πολίτες να απορρίψουν τις προτεινόμενες αλλαγές, ώστε να στείλουν ένα γενικότερο, ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση Μελόνι.Σταθερή πάντα η κυβέρνηση λέει η ΜελόνιΑπό την άλλη, ενώ στην αρχή είχε προσπαθήσει να κρατήσει αποστάσεις, τις τελευταίες ημέρες η Ιταλίδα πρωθυπουργός πήρε ξεκάθαρη θέση δηλώνοντας, μάλιστα, ότι οι δικαστές «αποφυλακίζουν βιαστές, διακινητές ναρκωτικών και παράνομους μετανάστες». Επιμένει, πάντως, ότι «όποιο και να είναι το τελικό αποτέλεσμα, η σταθερότητα της κυβέρνησής της δεν πρόκειται να επηρεαστεί».«Θα καταψηφίσω την μεταρρύθμιση, αλλά δεν είμαστε εχθροί της κυβέρνησης. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης -απλούστατα- συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση για τους πιο ανίσχυρους πολίτες», λέει από την μεριά του ο Τσέζαρε Παρόντι, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιταλών Δικαστικών.Φλερτ με το μοντέλο Τραμπ;Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι, όπως και η αντιπολίτευση, θεωρούν ότι η κυβέρνηση της Ρώμης φλερτάρει με το «τραμπικό μοντέλο» στο οποίο ο πρόεδρος -ή ο πρωθυπουργός- αποκτά τεράστια εξουσία. Η Λέγκα, η Φόρτσα Ιτάλια και τα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι φυσικά δεν συμφωνούν και απαντούν ότι οι αλλαγές που ενέκριναν στο κοινοβούλιο, περιορίζουν την πολιτικοποίηση του δικαστικού κλάδου.Ουσιαστικά πρόκειται για την συνέχεια της κύριας, «ιστορικής μάχης» του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος θεωρούσε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι αμερόληπτη και ότι κάποιες φορές χρησιμοποιείται για την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων. Την Δευτέρα το απόγευμα θα ξέρουμε αν οι Ιταλοί είναι της ίδιας άποψης, ή αν εγκρίνουν το μέχρι τώρα έργο του δικαστικού κλάδου.

