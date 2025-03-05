Κρεμλίνο: Τα πυρηνικά του Ιράν στην ατζέντα των συζητήσεων με τις ΗΠΑ

Η παγκόσμια ατζέντα στο τραπέζι των συζητήσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία... Με τον πλέον επίσημο τρόπο, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα συμπεριληφθεί στις συζητήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στην Ουάσινγκτον, επιβεβαιώνοντας ότι πρόθεση των δύο υπερδυνάμεων δεν είναι απλώς να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά να διευθετήσουν όλο το φάσμα των αντιπαραθέσεων και διαφωνιών που επικρατούν στις μεταξύ τους σχέσεις.

Το Bloomberg ανέφερε την Τρίτη ότι η Ρωσία συμφώνησε να βοηθήσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στην επικοινωνία της με το Ιράν για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Το Κρεμλίνο κατέστησε σαφές ότι το Ιράν είναι πλέον ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν λεπτομερέστερα από την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Ο Τραμπ αποκατέστησε τον περασμένο μήνα την εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν, η οποία περιλαμβάνει κυρώσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εηαγωγών πετρελαίου του από το Ιράν, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι διαθέτει πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικού όπλου, επιμένοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα αφορά την παραγωγή ενέργειας και το διαστημικό του πρόγραμμα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία πιστεύει ότι τα προβλήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να επιλυθούν με διπλωματικά μέσα.

Η Ρωσία έχει εμβαθύνει τους δεσμούς της με την Ισλαμική Δημοκρατία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και υπέγραψε μια συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράν τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.