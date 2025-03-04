Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην επίλυση του «πυρηνικού προβλήματος» του Ιράν

Νωρίτερα σήμερα το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Zvezda μετέδωσε ότι ο Πούτιν είναι σύμφωνος στο να μεσολαβήσει μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών

Πεσκοφ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προωθήσει μια ειρηνική λύση του «πυρηνικού προβλήματος» του Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Zvezda μετέδωσε επικαλούμενο τον Πεσκόφ, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι σύμφωνος στο να μεσολαβήσει μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στις συνομιλίες για τα πυρηνικά όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Κρεμλίνο Βλαντίμιρ Πούτιν Ιράν πυρηνικά όπλα συνομιλίες ΗΠΑ Ντμιτρι Πεσκοφ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark