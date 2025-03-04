Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προωθήσει μια ειρηνική λύση του «πυρηνικού προβλήματος» του Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Zvezda μετέδωσε επικαλούμενο τον Πεσκόφ, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι σύμφωνος στο να μεσολαβήσει μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στις συνομιλίες για τα πυρηνικά όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

