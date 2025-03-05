Πώς η ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο έδειξε το έντονο κομματικό χάσμα της χώρας

Οι ομιλίες των προέδρων στο αμερικανικό Κογκρέσο έχουν συνήθως έναν ενωτικό τόνο και ταυτόχρονα έναν ισχυρισμό σχετικά με το πόσο ισχυρή είναι η χώρα όταν υπάρχει εθνική ενότητα. Στην περίπτωση της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο δεν υπήρχε καμία έκκληση για ενότητα. Αντίθετα, η ομιλία του το βράδυ της Τρίτης ήταν αμείλικτα κομματική, σχολιάζει το Associated Press με τον αμερικανό πρόεδρο να καυχιέται για την νίκη του στις εκλογές επικρίνοντας παράλληλα τους Δημοκρατικούς που δεν αναγνώρισαν τα επιτεύγματά του.

Ο Τραμπ καυχιέται για τα επιτεύγματά του

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε έναν τόνο διχασμού σχεδόν από τα πρώτα του λόγια, αποκαλώντας τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία και επικρίνοντας τους Δημοκρατικούς που τον επαινούσαν τόσο.

Τοποθετήθηκε επίσης στο πλευρό του πρώτου προέδρου της χώρας, Τζορτζ Ουάσιγκτον, όταν αναφέρθηκε στα πρώτα του επιτεύγματα κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, οι Ρεπουμπλικάνοι τον επευφημούσαν σε κάθε ευκαιρία, αντίθετα, οι Δημοκρατικοί ήταν περισσότεροι σιωπηλοί, αντιδρώντας περιστασιακά και χειροκροτώντας μόνο όταν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία ήθελε να ξαναρχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η ομιλία του Τραμπ έμοιαζε περισσότερο με μια προεκλογική ομιλία παρά με μια ομιλία στο Κογκρέσο σπέρνοντας το διχασμό στην αίθουσα του Κογκρέσου με τον Δημοκρατικό βουλευτή Αλ Γκριν από το Τέξας να σηκώνεται όρθιος παραβιάζοντας το πρωτόκολλο και να προβαίνει σε χειρονομίες κατά του αμερικανού προέδρου με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής να διατάξει την απομάκρυνσή του.

Ο Τραμπ περιέγραψε τους Δημοκρατικούς ως χαμένη υπόθεση. «Δεν μπορώ να πω απολύτως τίποτα για να τους κάνω ευτυχισμένους», είπε.

Επίθεση σε Μπάιντεν για την τιμή των αυγών

Ο πρόεδρος ύψωσε αρκετά τη φωνή του όταν αναφέρθηκε στην αύξηση της τιμής των αυγών κατηγορώντας τον Μπάιντεν γι αυτό αντί για τη γρίπη των πτηνών.

«Ο Τζο Μπάιντεν άφησε ειδικά την τιμή των αυγών να ξεφύγει από τον έλεγχο – και εργαζόμαστε σκληρά για να την επαναφέρουμε», είπε ο Τραμπ.

Η γραμματέας του για τη Γεωργία, Μπρουκ Ρόλινς, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι τιμές των αυγών θα μπορούσαν να αυξηθούν περισσότερο από 40% φέτος.

Ο κύριος λόγος που οι τιμές των αυγών αυξήθηκαν αυτόν τον μήνα είναι ότι πάνω από 166 εκατομμύρια πτηνά έχουν σφαγιαστεί για να περιοριστεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών που έχει κατακλύσει κοπάδια σε όλη τη χώρα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το USDA θα επενδύσει άλλο ένα δισεκατομμύριο δολάρια πάνω από τα περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει ήδη ξοδέψει για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών από την έναρξη της επιδημίας το 2022.

Η διαφαινόμενη παρουσία του Ίλον Μασκ

Επίσης, ο Τραμπ επαίνεσε αφειδώς τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, στον οποίο έχει αναθέσει την αναμόρφωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του εργατικού δυναμικού. Οι Δημοκρατικοί άρχισαν να φωνάζουν «ψέμματα» σε ορισμένους από τους ισχυρισμούς του που έκαναν λόγο για επιτυχίες με ορισμένους να κρατούν πινακίδες που έγραφαν «ο Μασκ κλέβει».

Αντίθετα, ο Τραμπ είπε ότι ο Μασκ βρήκε «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες», υπερεκτιμώντας κατά πολύ τα επιτεύγματα της ομάδας του.

Ο Τραμπ προωθεί την καταπολέμηση των δασμών

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωνε τους δασμούς σε Μεξικό και Καναδά η Wall Street κατέγραφε τεράστιες απώλειες, κάτι που αγνόησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη του Νοεμβρίου εξαφανίστηκαν ταχύτατα, ο Τραμπ δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης, περιγράφοντας τους δασμούς ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής του ατζέντας.

«Οι δασμοί είναι για να κάνουμε την Αμερική πλούσια ξανά και για να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά. Και συμβαίνει και θα γίνει μάλλον γρήγορα. Θα υπάρξει μια μικρή αναστάτωση, αλλά είμαστε εντάξει με αυτό» είπε.

Η πρόεδρος του Μεξικού δήλωσε ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει αντίποινα εναντίον των ΗΠΑ την Κυριακή και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό χαρακτήρισε τους δασμούς του Τραμπ στις καναδικές εισαγωγές ως απλώς «ένα πολύ ανόητο πράγμα».

Ο ίδιος Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντα απολάμβανε τη φήμη του πως είναι ειδήμων στις σκληρές συζητήσεις. Αλλά μια αναδρομή στο 2017, όταν ο Τραμπ έδωσε την πρώτη του ομιλία στο Κογκρέσο κατά την πρώτη του θητεία, δείχνει ότι ο Τραμπ έχει γίνει περισσότερο σκληροπυρηνικός.

Πριν από οκτώ χρόνια, μίλησε για συνεργασία με τον Καναδό Τριντό για την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών και στις δύο χώρες. Απέτισε φόρο τιμής στην «οδό του έθνους μας προς τα πολιτικά δικαιώματα». Είπε ότι «είναι δυνατή μια πραγματική και θετική μεταρρύθμιση για τη μετανάστευση» και δεν έκανε καμία αναφορά στον Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο αντικατέστησε στον Λευκό Οίκο.

Τώρα ο Τραμπ τσακώνεται με τον Τριντό για τους δασμούς. Χρησιμοποίησε την ομιλία του για να ασκήσει κριτική στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τις πρωτοβουλίες ένταξης, τις οποίες εξαλείφει γρήγορα σε όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι παρατηρήσεις του για τη μετανάστευση επικεντρώθηκαν στην απέλαση εγκληματιών ενώ δεν δίστασε να χλευάσει επανειλημμένα τον Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

