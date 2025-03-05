Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε ένα πολυαναμενόμενο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας που επικυρώθηκε από Άραβες ηγέτες, λέγοντας ότι ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εμμένει στο δικό του όραμα που περιλαμβάνει την απέλαση των Παλαιστινίων κατοίκων της περιοχής και τη μετατροπή της σε «ριβιέρα» ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η τρέχουσα πρόταση δεν αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ότι η Γάζα είναι επί του παρόντος ακατοίκητη και οι κάτοικοι δεν μπορούν να ζουν ανθρωπίνως σε μια περιοχή καλυμμένη από συντρίμμια και από πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μπράιαν Χιουζ σε δήλωση την Τρίτη το βράδυ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εμμένει στο όραμά του να ανοικοδομήσει τη Γάζα απαλλαγμένη από τη Χαμάς. Ανυπομονούμε για περαιτέρω συνομιλίες για να φέρουμε ειρήνη και ευημερία στην περιοχή» είπε.

Το μεταπολεμικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προτάθηκε από την Αίγυπτο και καλεί τη Χαμάς να παραχωρήσει την εξουσία σε μια προσωρινή κυβέρνηση έως ότου μια μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή μπορέσει να αναλάβει τον έλεγχο, θα επέτρεπε να παραμείνουν περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι της, σε αντίθεση με την πρόταση του Τραμπ.

Μιλώντας στο Κάιρο, ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς δεσμεύτηκε ότι θα διεξαχθούν γενικές εκλογές στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες «εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες».

Τι περιλαμβάνει η πρόταση των Αράβων

Η πρόταση 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αραβικά έθνη ζητά την ανοικοδόμηση της Γάζας έως το 2030. Η πρώτη φάση απαιτεί την έναρξη της απομάκρυνσης των πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί και την εκκαθάριση περισσότερων από 50 εκατομμυρίων τόνων ερειπίων που άφησαν οι βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ.

Ιορδανοί αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα στο CNN ότι το σχέδιο θα παρουσιαστεί στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες εβδομάδες.

Αν και τα αραβικά κράτη ενέκριναν το σχέδιο της Αιγύπτου, η έκταση της περιφερειακής στήριξής της παραμένει αβέβαιη. Συγκεκριμένα, οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απουσίαζαν από τη σύνοδο κορυφής. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Αλγερίας Abdelmadjid Tebboune μποϊκόταρε τη συνάντηση, επικαλούμενος «ανισορροπίες και ελλείψεις» και επικρίνοντας ότι «μονοπωλείται από μια περιορισμένη και στενή ομάδα αραβικών χωρών».

Το CNN έχοντας στη διάθεσή του ένα αντίγραφο του εγγράφου, το οποίο παρουσιάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανάπτυξη εμπορικών κέντρων, διεθνούς συνεδριακού κέντρου ακόμη και αεροδρομίου εντός πέντε ετών. Στοχεύει επίσης να προσελκύσει τουρίστες χτίζοντας θέρετρα και ενισχύοντας τις μεσογειακές ακτές του θύλακα. Αναγνωρίζει επίσης τις δυσκολίες που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στον αφοπλισμό μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί, ακόμη και να τελειώσει για πάντα, μόνο εάν οι αιτίες του εξαλειφθούν μέσα από έναν ξεκάθαρο ορίζοντα και μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία», αναφέρει.

Πηγή: skai.gr

