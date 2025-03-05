Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χθες στην ολομέλεια του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη στο Πακιστάν και την έκδοση στελέχους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), που φέρεται να σχεδίασε και να προετοίμασε την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ το καλοκαίρι το 2021, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 183 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 13 αμερικανών στρατιωτικών.

Την 26η Αυγούστου 2021, επίθεση καμικάζι μπροστά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, στην Abbey Gate, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 170 Αφγανοί και 13 αμερικανοί στρατιωτικοί.

Καθώς οι Ταλιμπάν είχαν μόλις ανακαταλάβει την Καμπούλ, ανατρέποντας την υποστηριζόμενη από τη διεθνή κοινότητα Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν, πλήθη τρομοκρατημένων Αφγανών είχαν σπεύσει στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι.

Εικόνες απελπισμένων Αφγανών που έπεφταν από τον ουρανό καθώς γραπώνονταν από τα φτερά ή τις πόρτες αμερικανικών αεροσκαφών που απογειώνονταν αλλά δεν μπορούσαν να κρατηθούν έκαναν τον γύρο του κόσμου.

«Απόψε, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι μόλις συλλάβαμε τον τρομοκράτη που είναι υπεύθυνος για αυτή τη θηριωδία. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς εδώ για να αντιμετωπίσει τη γοργή σπάθη της αμερικανικής δικαιοσύνης», είπε ο πρόεδρος Τραμπ.

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυβέρνηση του Πακιστάν που μας βοήθησε να συλλάβουμε αυτό το τέρας. Είναι πολύ βαρυσήμαντη ημέρα για αυτές τις 13 οικογένειες» των πεσόντων αμερικανών στρατιωτικών, πρόσθεσε.

«Ευχαριστούμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διότι αναγνώρισε κι εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τον ρόλο και την υποστήριξη του Πακιστάν στις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας» στο Αφγανιστάν, ήταν η αντίδραση μέσω X του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.

Ποιος είναι ο εγκέφαλος της επίθεσης

Πακιστανικές πηγές κατονόμασαν τον «εγκέφαλο» της επίθεσης ως Μοχάμαντ Σαριφουλά, ή «Τζαφάρ», αφγανικής υπηκότητας.

Κατά πληροφορίες του ειδησεογραφικού ιστοτόπου Axios, αναμένεται να μεταχθεί σήμερα στις ΗΠΑ, ώστε να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνελήφθη από την υπηρεσία πληροφοριών του Πακιστάν στη βάση πληροφοριών της CIA.

Για τον Μάικλ Κούγκελμαν, ειδικό στη νότια Ασία του Wilson Center, το Ισλαμαμπάντ ουσιαστικά προτείνει στις ΗΠΑ, που ανησυχούν για την απειλή της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν, την ανανέωση της «διμερούς συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας».

«Η βοήθεια του Πακιστάν» στη σύλληψη αυτή «πρέπει να αναγνωστεί υπό αυτό το φως», πρόσθεσε μέσω X.

Τον Απρίλιο του 2023, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωνε τον θάνατο άλλου στελέχους του ΙΚ, που φέρεται να ενεχόταν στον σχεδιασμό της επίθεσης.

