Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία συνεχίζει τον διάλογό της με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εάν η Μόσχα δεν εργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ήταν «τσαντισμένος» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ήθελε ο ηγέτης του Κρεμλίνου να κάνει μια συμφωνία για να σταματήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς για τις τελευταίες αυτές δηλώσεις Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Συνεχίζουμε τις επαφές μας με την αμερικανική πλευρά. Το θέμα είναι πολύ περίπλοκο. Η ουσία που συζητάμε, σχετικά με την ουκρανική διευθέτηση, είναι πολύ περίπλοκη. Αυτό απαιτεί μεγάλη επιπλέον προσπάθεια».

Υπενθυμίζεται ότι προς το παρόν η Μόσχα έχει αρνηθεί να υπογράψει μια ευρύτερη κατάπαυση του πυρός όπως αυτή που έχει προτείνει ο Τραμπ.

Ανοιχτή η Ρωσία στην αποκατάσταση των σχέσεων με τη Φινλανδία

Επίσης, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ο Πούτιν είναι ανοιχτός στην ιδέα της αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ Φινλανδίας και Ρωσίας, οι οποίες έχουν πληγεί μετά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Τη Δευτέρα, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ - ο οποίος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την ανάγκη να είναι σκληρός με τη Ρωσία και να λάβει στα σοβαρά την απειλή που λέει ότι αποτελεί - είπε στον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ ότι το Ελσίνκι έπρεπε να «προετοιμαστεί διανοητικά» για την αποκατάσταση των δεσμών με τη Ρωσία κάποια στιγμή.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Στουμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι οι δύο χώρες είχαν ισχυρούς δεσμούς προτού η Φινλανδία και η Σουηδία αποφασίσουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

«Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μαζί τους. Υπήρχε αμοιβαία επωφελής συνεργασία. Οι εταιρείες των δύο χωρών έλαβαν μερίσματα και οφέλη λόγω αυτής της συνεργασίας», είπε ο Πεσκόφ, κατηγορώντας το Ελσίνκι και τη Στοκχόλμη ότι τώρα «σέρνουν τη στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ στο έδαφός τους».

«Τόσο η Φινλανδία όσο και η Σουηδία προτίμησαν να μειώσουν αυτές τις σχέσεις ουσιαστικά στο μηδέν. Αυτή είναι, δυστυχώς, η θλιβερή κατάσταση των σχέσεών μας που βλέπουμε τώρα», είπε.

«Αλλά ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα πει ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή στην εξομάλυνση των σχέσεων με όσους το επιθυμούν» κατέληξε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

