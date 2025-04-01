Μια υποβρύχια κάμερα που έριξαν οι κυνηγοί της «Νέσι» πριν από 55 χρόνια μέσα στην διάσημη λίμνη Λοχ Νες, με την ελπίδα να φωτογραφίσουν το μυθικό τέρας, έφερε τυχαία στην επιφάνεια ένα υποβρύχιο ρομπότ.

A robotic submersible undergoing engineering trials in Loch Ness has discovered a camera trap left by Nessie hunters more than half a century agohttps://t.co/1kaKUoYAnr March 31, 2025

Η κάμερα είχε τοποθετηθεί στον βυθό της λίμνης από το Γραφείο Ερευνών του Λοχ Νες την δεκαετία 1970, σε βάθος περίπου 180 μέτρων. Πρόσφατα, ενώ οι υπεύθυνοι του Εθνικού Κέντρου Ωκεανογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου (NOC) έκαναν δοκιμές σε ένα κίτρινο υποβρύχιο, η προπέλα του μπλέχτηκε στην «άγκυρα» της κάμερας, ανασύροντάς την στην επιφάνεια.

Ενθουσιασμένοι οι ερευνητές προσπάθησαν να ανακτήσουν το καταγραφικό υλικό, ελπίζοντας να βρουν τις πολυπόθητες ατράνταχτες αποδείξεις για την ύπαρξη του τέρατος του Λοχ Νες. Η υποβρύχια κάμερα ήταν καλά διατηρημένη καθώς προστατευόταν από ένα γυάλινο περίβλημα.

Loch Ness monster camera trap placed in 1970 foundhttps://t.co/G0DKWJUy3k pic.twitter.com/mpjWqpvewG — STV News (@STVNews) March 31, 2025

Σύμφωνα με τον Αντριάν Σάιν (Adrian Shine) μέλος του The Loch Ness Project - που ερευνούσε τη λίμνη από τη δεκαετία του 1970 είπε ότι πιθανότατα εταν μία από τις 6 κάμερες που είχαν ρίξει τότε στο βυθό της λίμνης. Άλλες τρεις χάθηκαν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι το περίβλημα έχει κρατήσει την κάμερα στεγνή τα τελευταία 55 χρόνια, σε βάθος μεγαλύτερο από 130 μέτρα στη λίμνη», είπε ο Σάιν.

Τελικά, δεν βρέθηκε κανένα βίντεο της Νέσι στην κάμερα, παρά μόνο μερικές εικόνες από τα θολά νερά της λίμνης.

Αντίστοιχα απογοητευτικές ήταν και οι εικόνες που κατέγραψε το υποβρύχιο του NOC.

Ωτσόσο, το φιλμ και η κάμερα παραδόθηκαν στο The Loch Ness Centre, στο Ντρούμντροχιτ, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.