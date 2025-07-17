Η Ρωσία συνεχίζει να αναλύει τα σχόλια του Αμερικανού ηγέτη, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή επιβολή δευτερογενών δασμών κατά των εμπορικών εταίρων της Μόσχας, επισήμανε σήμερα το Κρεμλίνο διά στόματος του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει ψυχρά στις προειδοποιήσεις του Τραμπ προς τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την Ουκρανία, λέγοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ θα ερμηνευτούν από το Κίεβο ως σήμα για τη συνέχιση του πολέμου.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε νέα όπλα για την Ουκρανία τη Δευτέρα και απείλησε με «σοβαρούς» δευτερογενείς δασμούς 100% στους αγοραστές ρωσικών εξαγωγών, εκτός εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία σε 50 ημέρες.

Ο Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια τις απειλές του Τραμπ.

Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει τις δηλώσεις Μεντβέντεφ

Παράλληλα, το Κρεμλίνο αρνήθηκε την Πέμπτη να σχολιάσει τα σχόλια που έκανε ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχετικά με πιθανά προληπτικά πλήγματα στη Δύση, αλλά δήλωσε ότι ο Μεντβέντεφ είχε δίκιο που επέστησε την προσοχή σε ένα «περιβάλλον αντιπαράθεσης» στην Ευρώπη.

Ο Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι η Δύση ουσιαστικά διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και ότι η Μόσχα θα πρέπει να απαντήσει πλήρως και, εάν χρειαστεί, να εξαπολύσει προληπτικά πλήγματα, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις αυτές, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει λεπτομερώς, καθώς είναι εκπρόσωπος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και όχι του Μεντβέντεφ, αλλά ότι ο Μεντβέντεφ έχει τεράστια εμπειρία και εκφράζει τη δική του γνώμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.