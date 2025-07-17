Οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κρύβει πληροφορίες για τον Τζέφρι Έπσταϊν και για το κύκλωμά του σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της δίνουν κακό βαθμό στο θέμα αυτό, καθώς είχε δεσμευθεί ότι θα δημοσιοποιούσε τα ντοκουμέντα της υπόθεσης, διαπιστώθηκε από δημοσκόπηση των οργανισμών Reuters και Ipsos.

Η διήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη, έδειξε ότι 69% αυτών που απάντησαν πιστεύουν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κρύβει λεπτομέρειες για τους πελάτες του Έπσταϊν, σε σύγκριση με το 6% που διαφωνεί και περίπου έναν στους τέσσερις που λέει ότι δεν είναι σίγουρος.

Ο Έπσταϊν, ένας πλούσιος χρηματιστής και καταδικασμένος για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία, αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες ότι είχε δημιουργήσει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανθρώπων, όταν αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019. Είχε δηλώσει αθώος και η υπόθεση έκλεισε μετά το θάνατό του.

Το θέμα είχε ωστόσο συνεπάρει μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του Τραμπ, οι οποίοι περίμεναν να γίνουν γνωστές φρικιαστικές λεπτομέρειες, αφού μερικοί από τους κορυφαίους αξιωματούχους του νυν προέδρου είχαν δηλώσει πως θα δημοσιοποιούσαν ντοκουμέντα που θα οδηγούσαν σε μείζονες αποκαλύψεις για τον Έπστιν και τη φερόμενη ως πελατεία του.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση Τραμπ ανέκρουσε πρύμναν, προκαλώντας την οργή μερικών οπαδών του προέδρου. Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ρεπουμπλικανών πιστεύουν ότι η κυβέρνηση κρύβει λεπτομέρειες για τις μπίζνες του Έπσταϊν, διαπιστώθηκε από τη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Μόλις 17% των Αμερικανών εγκρίνουν τον χειρισμό της υπόθεσης από τον Τραμπ, ποσοστό μικρότερο από οποιοδήποτε άλλο που κατέγραψε ο πρόεδρος σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα της δημοσκόπησης. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, 35% εγκρίνουν, σε σύγκριση με το 29% που αποδοκιμάζουν και τους υπόλοιπους που είπαν ότι δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Ο Τραμπ και υψηλόβαθμοι συνεργάτες του έχουν επίσης απευθυνθεί παρασκηνιακά σε σημαντικούς ινφλουένσερ συμμάχους του τραμπικού κινήματος MAGA (Make America Great Again) καλώντας τους να μειώσουν τις επικρίσεις τους για τον χειρισμό της έρευνας για τον Έπσταϊν από την κυβέρνηση και να επικεντρώσουν σε ευρύτερες προτεραιότητες του κινήματος.

Ο αντίκτυπος της υπόθεσης Έπσταϊν έχει κάνει φανερές τις εντάσεις μέσα στον συνασπισμό του Τραμπ και δοκιμάζει μια από τα σημαντικότερες και με τη μεγαλύτερη διάρκεια ικανότητες του προέδρου: την ικανότητά του να απαιτεί πίστη από τους οπαδούς του και να ελέγχει το αφήγημα σε όλη την αμερικανική δεξιά.

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτύου μεταξύ 1.027 ενηλίκων Αμερικανών σε όλη τη χώρα και έχει περιθώριο σφάλματος 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

