Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου

«Στηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες του ΓΓ ΟΗΕ και του προσωπικού του απεσταλμένου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν

Φον ντερ Λάιεν

Ότι η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, συμπληρώνοντας ότι η Κομισιόν υποστηρίζει «σθεναρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του προσωπικού του απεσταλμένου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Αναλυτικά η ανάρτησή της στο Χ:

«Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, σε πλήρη συμφωνία με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ.

Υποστηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του προσωπικού του απεσταλμένου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει.

Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά και να εντείνουμε τις προσπάθειές του με στόχο τη στήριξη της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργού εμπλοκής του Ειδικού Απεσταλμένου του, Johannes Hahn».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Κομισιόν ευρωπαϊκή επιτροπή Κύπρος Κυπριακό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark