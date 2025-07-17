Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου

Ότι η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, συμπληρώνοντας ότι η Κομισιόν υποστηρίζει «σθεναρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του προσωπικού του απεσταλμένου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Αναλυτικά η ανάρτησή της στο Χ:

«Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, σε πλήρη συμφωνία με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ.

Υποστηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του προσωπικού του απεσταλμένου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει.

Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά και να εντείνουμε τις προσπάθειές του με στόχο τη στήριξη της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργού εμπλοκής του Ειδικού Απεσταλμένου του, Johannes Hahn».

The EU remains steadfastly committed to the reunification of Cyprus, fully in line with UN Security Council resolutions and principles, values and legislation of the EU.



We strongly support the efforts of the UN Secretary-General and his Personal Envoy to resume negotiations.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2025

