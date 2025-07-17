Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Γεωργίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε δύο ανθρώπους για τον χειρισμό και την απόπειρα πώλησης ουρανίου αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βόμβας, με μαζικές απώλειες,

Ένας Γεωργιανός πολίτης και ένας ξένος συνελήφθησαν στη δυτική πόλη Μπατούμι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι δεν κατονομάστηκαν στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών.

Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφαλείας σημείωσε ότι απέτρεψε ένα «διακρατικό έγκλημα» με «παράνομη πώληση και αγορά πυρηνικού υλικού, ιδιαιτέρως, του ραδιενεργού χημικού στοιχείου ουράνιο».

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τον βαθμό εμπλουτισμού του ουρανίου, αλλά σημείωσαν ότι είχε τόσο ισχυρή εκπομπή ακτινοβολίας άλφα και βήτα, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία θανατηφόρας βόμβας.

Η Γεωργία, χώρα στον Νότιο Καύκασο με περίπου 3,7 εκατομμύρια κατοίκους, έχει αποτρέψει αρκετές απόπειρες παράνομης πώλησης ουρανίου ή άλλων ραδιενεργών υλικών μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, της οποίας ήταν δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

