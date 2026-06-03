Σενάρια περί δημιουργίας μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με το CNN Türk να συνδέει τους σχετικούς ισχυρισμούς με την πρόσφατη επίσκεψη της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το τουρκικό δίκτυο υποστηρίζει ότι κατά την πρώτη της επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη πριν από λίγες ημέρες, η Αμερικανίδα πρέσβης πραγματοποίησε επαφές, το περιεχόμενο των οποίων - κατά τους ισχυρισμούς του μέσου - δεν δημοσιοποιήθηκε στον ελληνικό Τύπο.

Η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε «κρίσιμη συνάντηση» με ελληνικές αρχές, κατά την οποία, όπως αναφέρεται, εξετάστηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στην Αλεξανδρούπολη, αντίστοιχης με εκείνη της Σούδας.

Το τουρκικό δίκτυο επικαλείται επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες συζητήθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους αμερικανικών δυνάμεων που σήμερα σταθμεύουν στη Σούδα προς την Αλεξανδρούπολη.

Στο ίδιο ρεπορτάζ προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η Αμερικανίδα πρέσβης πραγματοποίησε αυτοψία σε διάφορες ζώνες και οικόπεδα της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να εξεταστούν πιθανοί χώροι μόνιμης εγκατάστασης αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προβάλλονται από το CNN Türk χωρίς να παρατίθενται επίσημες δηλώσεις ή επιβεβαίωση από αμερικανικές ή ελληνικές αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει τα σενάρια περί δημιουργίας νέας μόνιμης αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη.

Το θέμα εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης προσοχής που δίνουν τα τουρκικά μέσα στον στρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης τα τελευταία χρόνια, λόγω της ενισχυμένης αμερικανικής και νατοϊκής παρουσίας στην περιοχή και της σημασίας του λιμανιού για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ανατολική Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

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