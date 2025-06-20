Σε διάψευση δημοσιευμάτων ρωσικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία εξέταζε σχετικό αίτημα ώστε να προσφέρει πολιτικό άσυλο στον Ίλον Μασκ προχώρησε επίσημα η Μόσχα, βάζοντας τέλος στο επικοινωνιακό θρίλερ των τελευταίων ημερών.

Οι δηλώσεις του αναπληρωτή προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Δούμας, Ντμίτρι Νοβίκοφ, «παρερμηνεύτηκαν» και δεν αντανακλούν επίσημη πολιτική πρόθεση, αναφέρουν πηγές κοντά στο ρωσικό ΥΠΕΞ.

Το Κρεμλίνο, ξεκαθάρισε ότι «ουδέποτε υπήρξε συζήτηση για άσυλο» προς τον επικεφαλής της Tesla και του X, παρά τις φήμες που φούντωσαν μετά τη δημόσια σύγκρουσή του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 6 Ιουνίου ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κρατικής Δούμας, Βλαντίσλαβ Νταβάνκοφ, έκανε δήλωση στην οποία ισχυριζόταν ότι ο Μασκ είχε υποβάλει αίτηση ασύλου στη Ρωσική Ομοσπονδία. Είπε μάλιστα ότι ένας τέτοιος «μετανάστης» σαν τον Μασκ θα ήταν ευπρόσδεκτος στη Ρωσία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε τον ισχυρισμό ως φήμη, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να ζητήσει άσυλο ο Μασκ στη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε επίσης τα σχόλια του Νταβάνκοφ, λέγοντας ότι η δήλωσή του υπερβαίνει κάθε όριο ευπρέπειας και είναι ακατάλληλη για κάποιον στη θέση του.

Πηγή: skai.gr

