Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν επισκέπτεται σήμερα την Τουρκία έπειτα από πρόσκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού της Αρμενίας με τον Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο γραφείο της τουρκικής προεδρίας στο ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, πρόκειται για «επίσκεψη εργασίας».

Η επίσκεψη του Πασινιάν αποτελεί μία από τις υψηλότερου επιπέδου επαφές στο πλαίσιο των προσπαθειών εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και μία νέα φάση στη διακοπτόμενη διαδικασία διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2009.

Ο Πασινιάν είχε επισκεφθεί προηγουμένως την Άγκυρα το 2023, προκειμένου να παραστεί στην ορκωμοσία του προέδρου Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.