Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν κινδυνεύουν να εξαπολύσουν κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

«Ο πρόεδρός μας δήλωσε ότι η επιπτώσεις αυτής της κλιμάκωσης βίας που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές επιθέσεις μπορεί να βλάψουν την περιοχή και την Ευρώπη ως προς το μεταναστευτικό και ότι υπάρχει πιθανότητα πυρηνικής διαρροής», αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Η Τουρκία, η οποία μοιράζεται κοινά σύνορα με το Ιράν μήκους 500 χιλιομέτρων, δεν έχει πάντως καταγράψει αύξηση αφίξεων από το Ιράν κατά την τελευταία εβδομάδα.

«Η σύρραξη που ξεκίνησε με την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν αποτελεί μέγιστη απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια», πρόσθεσε ο Ερντογάν κατά τη συνομιλία του με τον Μερτς ζητώντας επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το μεταναστευτικό είχε επιβαρύνει τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Άγκυρα που κατηγορήθηκε ότι ενθάρρυνε τους Σύρους πρόσφυγες που κατέφευγαν στο έδαφός της να συνεχίσουν προς την Ευρώπη.

Συμφωνία του 2016 ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία προέβλεπε ότι η Άγκυρα θα κρατήσει στο έδαφός της μεγάλο αριθμό σύρων προσφύγων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.