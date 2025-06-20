Ρωσίδα ακτιβίστρια, η οποία βοήθησε να συγκεντρωθεί ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία και απομάκρυνε Ουκρανούς από τη ζώνη των πολεμικών συγκρούσεων, καταδικάσθηκε σήμερα από στρατοδικείο της Μόσχας σε κάθειρξη 22 ετών, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ναντέζντα Ροσίνσκαγια, γνωστή επίσης ως Ναντίν Γκάισλερ, διηύθυνε μια οργάνωση με την ονομασία Armiya Krasotok (Στρατός Ομορφιάς), για την οποία είπε ότι το 2022-23 προσέφερε βοήθεια περίπου 25.000 ανθρώπους σε ελεγχόμενα από τους Ρώσους τμήματα της Ουκρανίας, σύμφωνα με περυσινό δημοσίευμα της εφημερίδας The Moscow Times.

Οι αρχές συνέλαβαν την Γκάισλερ το Φεβρουάριο 2024 και αργότερα την κατηγόρησαν για προδοσία και ότι βοήθησε τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε σχέση με μια καταχώριση που ισχυρίσθηκαν ότι έκανε στο Instagram καλώντας για δωρεές προς το ουκρανικό Τάγμα Αζόφ.

Η Γκάισλερ αρνείται πως έχει διαπράξει οποιαδήποτε παρανομία και ο δικηγόρος της υπογραμμίζει πως δεν είναι αυτή ο συντάκτης της καταχώρισης, σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δίκη που συγκέντρωσε ο ανεξάρτητος ρωσικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediazona.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή 27ετούς κάθειρξης για την Γκάισλερ, η οποία είναι 29 ετών. Ο Mediazona μετέδωσε ότι η ίδια ζήτησε από το δικαστήριο να τη φυλακίσουν για 27 χρόνια και μία ημέρα, ώστε η ποινή της να ξεπεράσει την ποινή που επιβλήθηκε στην Ντάρια Τρέποβα, μια Ρωσίδα η οποία φυλακίσθηκε επειδή το 2023 μετέφερε τη βόμβα που σκότωσε έναν Ρώσο μπλόγκερ που υποστήριζε τον πόλεμο.

Η ποινή της Τρέποβα, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι, είναι η πιο μακροχρόνια που έχει επιβληθεί σε οποιαδήποτε γυναίκα στη σύγχρονη ρωσική ιστορία.

Οι διώξεις για τρομοκρατία, κατασκοπεία και συνεργασία με ξένο κράτος έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου σε πλήρη κλίμακα στην Ουκρανία πριν από περισσότερο από τρία χρόνια. Η Pervy Otdel, μια ένωση Ρώσων δικηγόρων, λέει πως 359 άνθρωποι καταδικάσθηκαν για τέτοια εγκλήματα το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

