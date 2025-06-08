Καθώς η διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ, μονοπωλεί το ενδιαφέρον, θα πρέπει να πάμε πίσω στις 26 Δεκεμβρίου 2024.

Εκείνη η ημέρα σηματοδότησε την έναρξη μιας ακόμη ενδο-Ρεπουμπλικανικής αψιμαχίας που σχεδόν διέλυσε τον πυρήνα της ελίτ του συνασπισμού MAGA. Η διαμάχη του Δεκεμβρίου - η οποία, όπως και η τελευταία, εκτυλίχθηκε κυρίως στο διαδίκτυο - έφερε αντιμέτωπες δύο υψηλού προφίλ παρατάξεις της δεξιάς του Τραμπ η μία εναντίον της άλλης για το ζήτημα της μετανάστευσης υψηλής ειδίκευσης.

Η εθνικιστική-λαϊκιστική δεξιά, καθοδηγούμενη από τον επικεφαλής του MAGA, Στιβ Μπάνον, προέτρεψε την επερχόμενη κυβέρνηση να τερματίσει το πρόγραμμα βίζας H-1B στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καταστολής της μετανάστευσης. Η λεγόμενη τεχνολογική δεξιά, με επικεφαλής τον Μασκ, ήθελε ο Τραμπ να υπερασπιστεί το πρόγραμμα με το σκεπτικό ότι η μετανάστευση υψηλής ειδίκευσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της τροφοδοσίας του «αμερικανικού δυναμισμού». Τελικά, η τεχνολογική δεξιά κυριάρχησε, με τον Τραμπ να παρεμβαίνει στη διαδικτυακή διαμάχη για να υπερασπιστεί το πρόγραμμα H-1B.

Μετά τη διαμάχη, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια προσωρινή ειρήνη και οι αντιπαραθέσεις ηρέμησαν καθώς ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα. Αλλά οι εχθροπραξίες μεταξύ Τραμπ και Μασκ αυτή την εβδομάδα δείχνουν ότι η υποκείμενη ιδεολογική διαφωνία μεταξύ των δύο παρατάξεων δεν επιλύθηκε ποτέ πραγματικά. Και παρά όλη την τρέχουσα φασαρία για το «μεγάλο, όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο, τα αρχεία Έπσταϊν, το αυξανόμενο εθνικό χρέος και τον υπερβολικά μεγάλο εγωισμό του Μασκ και του Τραμπ, αυτό το χάσμα εξακολουθεί να διαπερνά το ίδιο ζήτημα που χώρισε τις παρατάξεις τον Δεκέμβριο: τη μετανάστευση, σύμφωνα με το Politico.

Αυτό μπορεί να φαίνεται αντιφατικό, δεδομένου ότι η τελευταία διαμάχη μεταξύ Τραμπ και Μασκ φαινομενικά αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες του μεγανομοσχεδίου του Τραμπ - και συγκεκριμένα τον ισχυρισμό του Μασκ, ο οποίος υποστηρίζεται από ανεξάρτητες αναλύσεις αλλά απορρίπτεται από την κυβέρνηση Τραμπ, ότι το νομοσχέδιο θα αυξήσει σημαντικά το ομοσπονδιακό χρέος.

Αλλά όταν αφαιρέσουμε όλες τις αντιπαραθέσεις, η διαμάχη για τη νομοθεσία τελικά καταλήγει στο ερώτημα εάν η καταστολή της μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί από μόνη της την κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ.

Στα μάτια των λαϊκιστών του MAGA, τα 155 δισεκατομμύρια δολάρια που το νομοσχέδιο διαθέτει για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης και τις προσπάθειες μαζικών απελάσεων του Τραμπ δικαιολογούν με το παραπάνω την ψήφισή του, όποιες κι αν είναι οι δημοσιονομικές του αδυναμίες. Όπως το έθεσε πρόσφατα ο Στέφεν Μίλλερ ο υπέρμαχος της λαϊκιστικής δεξιάς στη μετανάστευση, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει «την πιο σημαντική προσπάθεια ασφάλειας των συνόρων και απελάσεων στην ιστορία» - ένα γεγονός που «από μόνο του καθιστά αυτήν την πιο σημαντική νομοθεσία για το συντηρητικό εγχείρημα στην ιστορία του έθνους».

Το γεγονός ότι η μετανάστευση βρίσκεται στο επίκεντρο της πρότασης της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Από το 2016, το ζήτημα αποτελεί τον ιδεολογικό ακρογωνιαίο λίθο γύρω από τον οποίο ο Τραμπ έχει χτίσει τον ασταθή και μερικές φορές δυσκίνητο συνασπισμό του. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ο Τραμπ και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του, Τζ. Ντ. Βανς, πρότειναν την επίλυση σχεδόν κάθε ζητήματος που τους παρουσιάστηκε - από την έλλειψη στέγης μέχρι τον πληθωρισμό και την «αφύπνιση» - συνδέοντάς το με την υποσχόμενη καταστολή της μετανάστευσης. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, οι πρώτες ενέργειες του προέδρου περιελάμβαναν την διεκδίκηση άνευ προηγουμένου έκτακτης εξουσιοδότησης για την εφαρμογή του σχεδίου του για μαζικές απελάσεις.

Αλλά η κεντρική θέση της μετανάστευσης δημιούργησε ένταση καθώς ο Μασκ και οι συνοδοιπόροι του στην τεχνολογική δεξιά άρχισαν να εισέρχονται στην MAGA ενόψει των εκλογών του 2024. Η τεχνολογική δεξιά έδωσε το βάρος της στην προτεινόμενη ατζέντα του Τραμπ για τη μετανάστευση, αλλά ποτέ δεν ήταν η κορυφαία προτεραιότητα της ομάδας. Πολύ πιο σημαντικό για την τεχνολογική παράταξη της MAGA ήταν η τιθάσευση του ομοσπονδιακού ελλείμματος, το οποίο ο Μασκ και άλλοι μεγιστάνες - κυρίως ο Μαρκ Άντρεσεν και ο Πίτερ Θιλ - συνεχίζουν να θεωρούν ως υπαρξιακή απειλή για το μέλλον της χώρας.

Η αναντιστοιχία μεταξύ των προτεραιοτήτων της λαϊκιστικής δεξιάς και της τεχνολογικής δεξιάς ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Ήταν προφανές στον Μίλερ, ο οποίος μόλις αυτή την εβδομάδα εξήγγειλε ότι «δεν θα ζήσετε ποτέ μια μέρα στη ζωή σας όπου ένας φιλελεύθερος θα νοιάζεται τόσο πολύ για τη μετανάστευση και την εθνική κυριαρχία όσο για το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου». Ήταν επίσης προφανές στον Βανς ο οποίος αφιέρωσε μια ολόκληρη ομιλία νωρίτερα φέτος στο να υποστηρίξει ότι ο περιορισμός της μετανάστευσης και η τεχνολογική καινοτομία θα μπορούσαν να είναι αμοιβαία ενισχυτικοί στόχοι.

Ο Βανς, όπως αποδείχθηκε, έκανε λάθος. Αντίθετα, το σχίσμα Τραμπ-Μασκ αποτελεί απόδειξη ότι οι πιστοί στους MAGA δεν μπορούν να έχουν και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη. Πρέπει να επιλέξουν - μια μαξιμαλιστική καταστολή της μετανάστευσης ή κάτι άλλο.

Το ότι η διαμάχη στην πραγματικότητα βασιζόταν στη μετανάστευση έγινε σαφές από τα σχόλια που προήλθαν από τη λαϊκιστική δεξιά. «Το χρέος είναι ΚΑΚΟ. Η μεταναστευτική κρίση είναι χειρότερη», έγραψε ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ εν μέσω του καβγά. «Δεν έχω ξαναδεί το χρέος να κρατά όμηρο μια πολυκατοικία», πρόσθεσε ένας άλλος συντηρητικός σχολιαστής, βασιζόμενος σε αναφορές για καταλήψεις πολυκατοικιών από συμμορίες στο Κολοράντο.

Οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες του σχίσματος Τραμπ-Μασκ μένουν να φανούν. Ψίθυροι για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Μασκ κυκλοφορούσαν στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, και ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει δημόσια τη σημασία της αψιμαχίας. Σε αυτό το σημείο, κανένα άλλο μεγάλο όνομα της τεχνολογικής δεξιάς δεν έχει ακολουθήσει τον Μασκ στην αποχώρηση από τον Τραμπ. Και ακόμα κι αν ο Μασκ αμφισβητούσε ενεργά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ - χρηματοδοτώντας προκριματικούς αγώνες εναντίον Ρεπουμπλικανών εν ενεργεία ή ακόμα και προσπαθώντας να ιδρύσει το δικό του κόμμα, όπως υπαινίχθηκε την Πέμπτη - οι συνέπειες πιθανότατα θα ήταν λιγότερο τρομερές για το μέλλον του κινήματος MAGA από ό,τι θα μπορούσε να πιστεύει. Ο Βανς, ο πιθανολογούμενος κληρονόμος του θρόνου του MAGA, χτίζει το δικό του ανεξάρτητο δίκτυο συγκέντρωσης χρημάτων από το 2022, το οποίο θα μπορούσε να τον προστατεύσει από τυχόν οικονομικούς μετασεισμούς που σχετίζονται με τον Μασκ.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η διαμάχη Τραμπ-Μασκ θα εδραιώσει τη μετανάστευση ως το κρίσιμο τεστ για την ένταξη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ. Το κρίσιμο ιδεολογικό ρήγμα εντός του κινήματος MAGA βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που θεωρούν τον περιορισμό της μετανάστευσης ως μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού και σε εκείνους που τον βλέπουν ως αυτοσκοπό. Η επίθεση στον Ίλον Μασκ αποτελεί προειδοποίηση για όποιον βρίσκεται στη λάθος πλευρά αυτού του χάσματος.

Πηγή: skai.gr

