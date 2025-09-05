Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ μπορεί να συναντηθούν σύντομα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν οι πρόεδροι το κρίνουν απαραίτητο, η συνάντησή τους μπορεί να οργανωθεί πολύ γρήγορα. Όπως ακριβώς οργανώθηκε γρήγορα η συνάντηση στην Αλάσκα», δήλωσε ο Πεσκόφ στο πρακτορείο Argumenty i Fakty, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν τον περασμένο μήνα.
Επαφές εργασίας πραγματοποιούνται συνεχώς, τόνισε.
Σημειώνεται πως και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι θα μιλήσει ξανά με τον Ρώσο ηγέτη.
