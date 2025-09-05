Ισραήλ: Σφοδρή επίθεση κατά της αντιπροέδρου της Κομισιόν

Σφοδρή επίθεση του κατά της Ισπανίδας εκτελεστικής αντιπροέδρου της Κομισιόν εξαπέλυσε το Ισραήλ. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την Τερέζα Ριμπέρα, ως ανδρείκελο της Χαμάς, μετά τις δηλώσεις της για γενοκτονία στη Γάζα.

«Καταδικάζουμε έντονα τους αβάσιμους ισχυρισμούς που έκανε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο X αργά την Πέμπτη. «Με αυτόν τον τρόπο, η Ριμπέρα έχει γίνει φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς».

«Αντί να παπαγαλίζει τη συκοφαντία για “γενοκτονία” που διαδίδει η Χαμάς, η Ριμπέρα θα έπρεπε να είχε ζητήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος» σημειώνει το υπουργείο.

Η Ριμπέρα, καταδικάζοντας με τον πιο έντονο τρόπο την ΕΕ τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Πέμπτη σε φοιτητές του πανεπιστημίου Sciences Po ότι «η γενοκτονία στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή».

Η Ριμπέρα, όπως και η πατρίδα της, η Ισπανία, είναι από τους σφοδρότερους πολέμιους του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά η ομιλία της Πέμπτης σηματοδότησε την πρώτη φορά που περιέγραψε ρητά την κατάσταση ως «γενοκτονία».

Σε συνέντευξή της στο Politico τον περασμένο μήνα, η Ριμπέρα δήλωσε ότι ο λίμος, ο εκτοπισμός και οι δολοφονίες στη Γάζα «μοιάζουν πάρα πολύ» με γενοκτονία, καλώντας την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ αντιμετωπίζει κλιμακούμενη διεθνή καταδίκη ενόψει της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αυτόν τον μήνα, όπου ορισμένες χώρες έχουν δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

