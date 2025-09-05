Γερμανία: Τραυματίσθηκε από την αστυνομία και συνελήφθη ο ύποπτος για επίθεση με μαχαίρι στο Έσσεν

Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι που προκάλεσε σήμερα το πρωί τον τραυματισμό ενός εκπαιδευτικού σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Έσσεν, στη δυτική Γερμανία, τραυματίσθηκε από σφαίρες και συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία.
«Στη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση πυροβόλου όπλου. Ο ύποπτος τραυματίσθηκε και δέχεται ιατρικές φροντίδες», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας. Ο τραυματίας εκπαιδευτικός έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Η γερμανική εφημερίδα Bild είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δεν είναι σαφές αν τραυματίσθηκαν και άλλοι άνθρωποι κατά την επίθεση αυτή στο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Έσσεν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.