Έσπασε ο πάγος Ρωσίας-ΗΠΑ με θεατή το Κίεβο

Μετά από μακρά περίοδο ψυχρότητας, εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έσπασαν τον πάγο. Αβέβαιοι οι ειδικοί για το κατά πόσο αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για την Ουκρανία και την Ευρώπη. Την Τρίτη, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντήθηκαν στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής – χωρίς όμως τη συμμετοχή της Ουκρανίας.



Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας παίζει πλέον κομβικό ρόλο. Στο διπλωματικό «σχήμα» του Ριάντ, οι ΗΠΑ εκπροσωπούνται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Βαλτς και τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή. Από ρωσικής πλευράς συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Γιούρι Ουσακόφ, ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Επιτυχία για τη Μόσχα

Το κύριο θέμα των συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, πέρα από την Ουκρανία, ήταν η «αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων». Επίσης, το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι Μόσχα και Ουάσινγκτον θέλουν να αφήσουν πίσω τις «μη φυσιολογικές σχέσεις» που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο χωρών.



Για τον Γιόνας Ντρίγκερ, ερευνητή στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Φρανκφούρτης (PRIF), η συνάντηση αποτελεί μια διπλωματική νίκη για τη Ρωσία. «Από ρωσική σκοπιά, κάθε άμεση συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ – και μάλιστα χωρίς την Ευρώπη και την Ουκρανία – είναι ήδη επιτυχία», δήλωσε στην DW. «Η ισότιμη σχέση με τις ΗΠΑ ήταν πάντα ένας στόχος για το Κρεμλίνο», πρόσθεσε ο ειδικός.

Πώς αντιδρά η Ουκρανία;

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τον πόλεμο χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.



«Η Ουκρανία θεωρεί κάθε διαπραγμάτευση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία άκυρη», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε επίσης ότι το Κίεβο δεν είχε ενημερωθεί για τη συνάντηση στη Σαουδική Αραβία.

Τι γνωρίζουμε για τα σχέδια Τραμπ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε την περασμένη εβδομάδα μια απροσδόκητη τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και, σύμφωνα με τον ίδιο, συμφώνησαν στην «άμεση» έναρξη διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.



Πριν μερικές εβδομάδες διέρρευσαν πληροφορίες για ένα υποτιθέμενο «Σχέδιο 100 ημερών» για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από επίσημες πηγές.



Ο Στέφαν Μάιστερ, ειδικός από τη Γερμανική Εταιρεία Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε στην DW ότι είναι πολύ νωρίς για διαπραγματεύσεις καθώς δεν έχουν καθοριστεί οι βασικοί όροι και η Ουκρανία δεν έχει συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία. Τόνισε επίσης ότι όλα δείχνουν πως ο Τραμπ θέλει να «ξεμπερδέψει» γρήγορα με το ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας χωρίς να τον ενδιαφέρουν ενδεχόμενες συνέπειες για την Ευρώπη και τον κόσμο.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

