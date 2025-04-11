Λογαριασμός
Συντριβή αεροπλάνου στη Φλόριντα - Νεκροί οι 3 επιβαίνοντες

Το αεροσκάφος είχε κάποια μηχανικά προβλήματα και προσγειώθηκε στο Military Trail ενώ τραυματίστηκε ένας άνδρας που βρισκόταν εντός αυτοκινήτου στο έδαφος

Φλόριντα

Και τα τρία άτομα που επέβαιναν σε ένα μικρό αεροπλάνο σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος συνετρίβη στην Μπόκα Ράτον της Φλόριντα το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

«Το αεροσκάφος είχε προφανώς κάποια μηχανικά προβλήματα και προσγειώθηκε στο Military Trail», δήλωσε ο Michael LaSalle, βοηθός αρχηγός της πυροσβεστικής για την Boca Fire Rescue, σε συνέντευξη Τύπου. «Επίσης, υπήρχε ένα αυτοκίνητο στο έδαφος».

Ο άνδρας, που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο υπέστη τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του, είπε ο LaSalle.

«Χτύπησε ένα δέντρο εξαιτίας όλων των συντριμμιών και της φωτιάς», είπε ο LaSalle.

Πηγή: skai.gr

TAGS: αεροπορικό δυστύχημα Φλόριντα ΗΠΑ
