Γερμανία: Στις 6 Μαΐου η εκλογή του Φρίντριχ Μερτς ως νέος καγκελάριος

Για τις 6 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η εκλογή του Φρίντριχ Μερτς από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ως νέου καγκελάριου, μεταδίδει η Tagesspiegel, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι μελλοντικοί κυβερνητικοί εταίροι, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), έχουν ήδη συμφωνήσει στην ημερομηνία και βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Επιπλέον, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δέχθηκε νωρίτερα σήμερα τον κ. Μερτς και τους δύο προέδρους του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ και Ζάσκια Έσκεν, προκειμένου να τον ενημερώσουν και τυπικά για την μεταξύ τους συμφωνία.

Πριν από την εκλογή του καγκελάριου ωστόσο θα πρέπει τα μέλη του SPD να ψηφίσουν προκειμένου να εγκρίνουν την συμμετοχή του κόμματός τους στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

