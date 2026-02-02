Σημαντικό βήμα για την εκεχειρία στη Γάζα: Άνοιξε το πέρασμα της Ράφα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου άνοιξε ξανά τη Δευτέρα για περιορισμένη διέλευση, ένα βασικό βήμα καθώς προχωρά η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με Αιγύπτιους και Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Αιγύπτιος αξιωματούχος δήλωσε ότι την πρώτη ημέρα λειτουργίας του περάσματος θα περνούν 50 Παλαιστίνιοι προς κάθε κατεύθυνση. Ο αξιωματούχος, που συμμετέχει στις συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας, μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τα κρατικά αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης και Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας επιβεβαίωσαν επίσης το άνοιγμα του περάσματος, το οποίο —τουλάχιστον προς το παρόν— είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό. Ελάχιστοι άνθρωποι θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος αγαθών.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας, περίπου 20.000 Παλαιστίνια παιδιά και ενήλικες που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη ελπίζουν να φύγουν από την κατεστραμμένη Γάζα μέσω του περάσματος. Χιλιάδες άλλοι Παλαιστίνιοι που βρίσκονται εκτός της περιοχής ελπίζουν να εισέλθουν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επίσης δηλώσει ότι το Ισραήλ θα επιτρέπει την έξοδο 50 ασθενών την ημέρα. Αξιωματούχος που συμμετέχει στις συζητήσεις, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι κάθε ασθενής θα μπορεί να ταξιδεύει με δύο συγγενείς, ενώ περίπου 50 άτομα που είχαν φύγει από τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου θα επιτρέπεται να επιστρέφουν καθημερινά.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 150 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα έχουν προετοιμαστεί για να δεχθούν Παλαιστίνιους ασθενείς και τραυματίες που θα απομακρυνθούν από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι, μαζί με την Αίγυπτο, θα ελέγχει όσους εξέρχονται και εισέρχονται μέσω του περάσματος, το οποίο θα επιτηρείται από πράκτορες συνοριακής φύλαξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμένη παλαιστινιακή παρουσία. Οι αριθμοί των ταξιδιωτών αναμένεται να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου, εφόσον το σύστημα αποδειχθεί λειτουργικό.

Ισραηλινά στρατεύματα κατέλαβαν το πέρασμα της Ράφα τον Μάιο του 2024, χαρακτηρίζοντάς το μέρος των προσπαθειών για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας όπλων προς τη μαχητική οργάνωση Χαμάς. Το πέρασμα είχε ανοίξει προσωρινά για την απομάκρυνση ιατρικών περιστατικών κατά τη διάρκεια εκεχειρίας στις αρχές του 2025. Το Ισραήλ είχε αντισταθεί στο άνοιγμα του περάσματος, όμως η ανάκτηση των λειψάνων του τελευταίου ομήρου στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα άνοιξε τον δρόμο για την προώθηση της διαδικασίας.

Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το άνοιγμα αποτελεί κρίσιμο βήμα, καθώς η εκεχειρία που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου περνά στη δεύτερη φάση της.

Πριν από τον πόλεμο, η Ράφα ήταν το κύριο πέρασμα για τη μετακίνηση ανθρώπων προς και από τη Γάζα. Τα λίγα άλλα περάσματα της περιοχής βρίσκονται όλα στα σύνορα με το Ισραήλ. Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, ο ισραηλινός στρατός ελέγχει την περιοχή μεταξύ του περάσματος της Ράφα και της ζώνης όπου ζει η πλειονότητα των Παλαιστινίων.

Φοβούμενη ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το πέρασμα για να εκδιώξει Παλαιστίνιους από τον θύλακα, η Αίγυπτος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτό ώστε να επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος από τη Γάζα. Ιστορικά, το Ισραήλ και η Αίγυπτος ελέγχουν τους Παλαιστίνιους που αιτούνται διέλευση.

Η τρέχουσα εκεχειρία έβαλε τέλος σε περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που ξεκίνησε με την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η πρώτη φάση της συμφωνίας προέβλεπε την ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα με εκατοντάδες Παλαιστίνιους που κρατούνταν από το Ισραήλ, την αύξηση της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας και τη μερική αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας είναι πιο σύνθετη. Προβλέπει τη συγκρότηση νέας παλαιστινιακής επιτροπής για τη διακυβέρνηση της Γάζας, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την έναρξη βημάτων για την ανοικοδόμηση.

