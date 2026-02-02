Έντονα αντικυβερνητικό χαρακτήρα είχαν τα χθεσινά μουσικά βραβεία Grammy στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί καλλιτέχνες – παγκόσμιοι σταρ - καταφέρθηκαν κατά της μεταναστευτικής πολιτικής τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής της βραδιάς Τρέβορ Νόα (Trevor Noah) έκανε χιουμοριστικά σχόλια για τον Αμερικανό πρόεδρο, τόσο για την υπόθεση Επστάιν, όσο και για την Γροιλανδία.

Χρισμοποιώντας την πλατφόρμα του,Truth Social, ο Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση, απειλώντας μάλιστα να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή.

«Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, προτού στρέψει τα βέλη του εναντίον του Νόα προσωπικά.

«Ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα Χαμηλής Ακροαματικότητας Βραβεία Όσκαρ», συνέχισε.

«Ο Νόα μίλησε ΨΕΥΔΩΣ για εμένα, (λέγοντας) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Έπστιν. ΛΑΘΟΣ!!! Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπστιν, ούτε κάπου κοντά, και μέχρι τη σημερινή ψευδή και δυσφημιστική δήλωση δεν έχω κατηγορηθεί ότι βρέθηκα εκεί, ούτε καν από τα Μέσα Ενημέρωσης των Ψευδών Ειδήσεων».

Donald J. Trump Truth Social Post 01:01 AM EST 02.02.26 pic.twitter.com/zP4exZ6eH6 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 2, 2026

Το στιγμιότυπο: Μετά την ανακοίνωση του βραβείου Grammy για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς, το οποίο κέρδισε η Μπίλι Άιλις, ο Νόα είπε: «Ορίστε, το τραγούδι της χρονιάς! Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις (…) Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν τόσο όσο o Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία», σχολίασε ο Νόα, προτού προσθέσει: «Το οποίο βγάζει νόημα διότι, αφού έφυγε ο Έπστιν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει την ώρα του με τον Μπιλ Κλίντον».

Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic.twitter.com/quUWEpX4NL — Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026

Ο Τραμπ απείλησε: «Ο Νόα, ένας τελείως χαμένος, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και να τα ξεκαθαρίσει γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον κακόμοιρο, ατάλαντο, ηλίθιο παρουσιαστή και να τον μηνύσουν για πολλά χρήματα».

«Ετοιμάσου, Νόα, θα σπάσω πλάκα μαζί σου», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.



