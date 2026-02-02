Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση του Τραμπ στα Grammy: «Είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!» - Απειλεί με μηνύσεις τον «κακόμοιρο, ατάλαντο, ηλίθιο» παρουσιαστή 

Οι καλλιτέχνες καταφέρθηκαν κατά της ICE και ο Τρέβορ Νόα έκανε χιουμοριστικά σχόλια, τόσο για την υπόθεση Επστάιν, όσο και για την Γροιλανδία

Trevor Noah

Έντονα αντικυβερνητικό χαρακτήρα είχαν τα χθεσινά μουσικά βραβεία Grammy στις ΗΠΑ, καθώς  πολλοί καλλιτέχνες – παγκόσμιοι σταρ -  καταφέρθηκαν κατά της μεταναστευτικής πολιτικής τον Ντόναλντ Τραμπ. 

Παράλληλα, ο παρουσιαστής της βραδιάς Τρέβορ Νόα (Trevor Noah) έκανε χιουμοριστικά σχόλια για τον Αμερικανό πρόεδρο, τόσο για την υπόθεση Επστάιν, όσο και για την Γροιλανδία.

Χρισμοποιώντας την πλατφόρμα του,Truth Social, ο Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση, απειλώντας μάλιστα να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή. 

«Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, προτού στρέψει τα βέλη του εναντίον του Νόα προσωπικά.

«Ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα Χαμηλής Ακροαματικότητας Βραβεία Όσκαρ», συνέχισε.

«Ο Νόα μίλησε ΨΕΥΔΩΣ για εμένα, (λέγοντας) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Έπστιν. ΛΑΘΟΣ!!! Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπστιν, ούτε κάπου κοντά, και μέχρι τη σημερινή ψευδή και δυσφημιστική δήλωση δεν έχω κατηγορηθεί ότι βρέθηκα εκεί, ούτε καν από τα Μέσα Ενημέρωσης των Ψευδών Ειδήσεων».

Το στιγμιότυπο: Μετά την ανακοίνωση του βραβείου Grammy για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς, το οποίο κέρδισε η Μπίλι Άιλις, ο Νόα είπε: «Ορίστε, το τραγούδι της χρονιάς! Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις (…) Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν τόσο όσο o Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία», σχολίασε ο Νόα, προτού προσθέσει: «Το οποίο βγάζει νόημα διότι, αφού έφυγε ο Έπστιν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει την ώρα του με τον Μπιλ Κλίντον».

Ο Τραμπ απείλησε: «Ο Νόα, ένας τελείως χαμένος, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και να τα ξεκαθαρίσει γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον κακόμοιρο, ατάλαντο, ηλίθιο παρουσιαστή και να τον μηνύσουν για πολλά χρήματα».

«Ετοιμάσου, Νόα, θα σπάσω πλάκα μαζί σου», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Grammy 2026 βραβεία Grammy awards
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark