Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε λεωφορείο μεταλλωρύχων - 15 νεκροί

Δεκαπέντε εργαζόμενοι στα ορυχεία της ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας DTEK σκοτώθηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε λεωφορείο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το λεωφορείο μετέφερε εργαζόμενους από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που ενισχύει τις καταγγελίες περί στοχοποίησης μη στρατιωτικών υποδομών και προσωπικού.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η DTEK ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «μαζική τρομοκρατική επίθεση» σε ορυχείο της εταιρείας στην περιοχή και ότι όλοι οι νεκροί και τραυματίες ήταν εργαζόμενοι της εταιρείας που επέστρεφαν από τη βάρδιά τους.

«Σήμερα, ο εχθρός πραγματοποίησε μια κυνική και στοχευμένη επίθεση εναντίον εργαζομένων του ενεργειακού τομέα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ», έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Ντένις Σμίχαλ.

Αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε μαιευτήριο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επίθεση στο λεωφορείο σημειώθηκε στην πόλη Τερένιβκα. Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών δείχνουν ένα απανθρακωμένο λεωφορείο με σπασμένα τζάμια, το οποίο είχε εκτραπεί από τον δρόμο.

Νωρίτερα την Κυριακή, περιφερειακοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε μαιευτήριο και σε κατοικημένο κτίριο στη νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια.

Τα πλήγματα της Κυριακής ακολούθησαν δηλώσεις του Ζελένσκι νωρίτερα μέσα στην ημέρα ότι η Ρωσία, παρότι έχει δηλώσει ότι συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές έως την 1η Φεβρουαρίου, συνεχίζει να στοχεύει κρίσιμες υποδομές και γραμμές εφοδιασμού στην Ουκρανία.



Στις 4 Φεβρουαρίου νέα τριμερής στο Αμπού Ντάμπι

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των προσπαθειών να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επαναληφθούν την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Οι ημερομηνίες των προσεχών τριμερών συναντήσεων έχουν καθορισθεί: στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι", έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

"Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια συζήτηση εις βάθος και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα (των διαπραγματεύσεων) θα μας φέρει πιο κοντά σε ένα πραγματικό τέλος του πολέμου", πρόσθεσε.

Χθες, Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πει πως το Κίεβο ετοιμάζεται για συναντήσεις "την ερχόμενη εβδομάδα" προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, ενώ μια συνάντηση προβλεπόταν αρχικά να διεξαχθεί σήμερα Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι.

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου ένας πρώτος κύκλος διαπραγματεύσεων διεξήχθη στο Αμπού Ντάμπι παρουσία Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών εκπροσώπων. Ήταν οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει γνωστές ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον σχετικό με το σχέδιο των ΗΠΑ για να τεθεί τέλος στον πόλεμο.

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά θέματα, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, συνάντησε χθες, Σάββατο, στη Φλόριντα τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Η νέα αυτή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεσολάβησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια να τεθεί τέλος στον πόλεμο, ήταν "εποικοδομητική" δήλωσαν οι δύο πλευρές, χωρίς να αναφερθούν λεπτομερώς στο περιεχόμενο των συζητήσεων.

Οι συνομιλίες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες.

Προσκρούουν ιδιαίτερα στο εδαφικό. Η Ρωσία απαιτεί οι ουκρανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από ζώνες της περιφέρειας Ντονέτσκ τις οποίες εξακολουθούν να ελέγχουν.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι αναστέλλει τα πλήγματά του στην πόλη του Κιέβου μέχρι σήμερα, 1η Φεβρουαρίου έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να "δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων".

