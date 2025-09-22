Η Ρωσία εξακολουθεί να πιστεύει ότι μια λύση δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα, αφού ερωτήθηκε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ από τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στα θεμελιώδη ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και παραμένουμε προσηλωμένοι στη διεθνή θέση σχετικά με τη δυνατότητα επίλυσης του παλαιστινιο-ισραηλινού προβλήματος βάσει μιας προσέγγισης δύο κρατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Αυτή παραμένει η προσέγγισή μας και πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για να βρεθεί μια λύση σε αυτήν την εξαιρετικά περίπλοκη, μακροχρόνια σύγκρουση, η οποία βρίσκεται ίσως στο πιο οξύ και τραγικό στάδιο ολόκληρης της ιστορίας της».

Σημειώνεται ότι η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν την Κυριακή ένα παλαιστινιακό κράτος ενώ σήμερα αναμένεται να το αναγνωρίσει και η Γαλλία.

