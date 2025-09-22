Νετανιάχου: Συνεχίζουμε στη Γάζα μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να μάχεται στη Γάζα και η πορεία αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες συμφωνίες ειρήνης στην περιοχή, λέει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το εβραϊκό νέο έτος

Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Rosh Hashanah Greeting:



“Dear Jewish brothers and sisters,

Dear supporters of Israel around the world,

On behalf of my wife, myself and the Government of Israel, I wish each of you a Happy New Year. pic.twitter.com/GVG5a39GS7 September 22, 2025

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου, ώστε να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας στο υπέροχο έδαφός μας», λέει ο Νετανιάχου στο μήνυμά του όπως μεταδίδει το The Times of Israel και προσθέτει: «Και με αυτόν τον τρόπο, θα ανοίξουμε επίσης το δρόμο για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερηφανεύτηκε για τα χτυπήματα εναντίον του Ιράν το τελευταίο χρόνο, τονίζοντας:

«Πλήξαμε σκληρά τον ιρανικό άξονα. Το κάναμε στον Λίβανο, στη Συρία, στην Υεμένη και στο ίδιο το Ιράν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι «οι δυνάμεις μας επιχειρούν τώρα με μεγάλη ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας για να νικήσουν αποφασιστικά τη Χαμάς και να φέρουν πίσω όλους τους ομήρους μας».

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, όταν ανέφερε ότι το Ισραήλ ίσως χρειαστεί να μετατραπεί σε μια «σούπερ-Σπάρτη», ο Νετανιάχου σήμερα δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την οικονομία και την ασφάλειά μας μέσω της τεχνολογίας, του κυβερνοχώρου, της τεχνητής νοημοσύνης, της αμυντικής μας βιομηχανίας και εξελίξεων που δεν έχουν όμοιό τους στον κόσμο και ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας».

«Είθε να είναι φέτος μια χρονιά ενότητας, μια χρονιά νίκης, μια χρονιά ειρήνης», καταλήγει ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.