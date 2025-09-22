Μαθήματα αμερικανικής ιστορίας με τη βοήθεια του... «Grand Theft Auto» στο πανεπιστήμιο του Τενεσί

Το Πανεπιστήμιο του Τενεσί εισάγει ένα πρωτοποριακό μάθημα ιστορίας με τίτλο «Grand Theft America: Ιστορία των ΗΠΑ από το 1980 μέσω των βιντεοπαιχνιδιών GTA».

Το μάθημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί και διδάσκεται από τον καθηγητή ιστορίας Τόρε Όλσον, αποτελεί το πρώτο του είδους του και εξετάζει τη σύγχρονη αμερικανική ιστορία μέσα από το πρίσμα της γνωστής σειράς βιντεοπαιχνιδιών.

Η σειρά Grand Theft Auto, η οποία έχει αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως, χρησιμοποιείται ως βασικό διδακτικό εργαλείο. Μέσα από τις σατιρικές αφηγήσεις και τους περίτεχνα κατασκευασμένους φανταστικούς κόσμους των παιχνιδιών, οι φοιτητές καλούνται να εξερευνήσουν θέματα όπως ο καταναλωτισμός, η πολιτική διαφθορά, το αμερικανικό όνειρο και η αστική παρακμή των τελευταίων σαράντα ετών.

Η διδακτική προσέγγιση του καθηγητή Όλσον βασίζεται στην αναγνώριση των βιντεοπαιχνιδιών ως ισχυρών πολιτισμικών αντικειμένων, τα οποία, παρά τον φανταστικό τους χαρακτήρα, αντικατοπτρίζουν και σχολιάζουν την ιστορία του πραγματικού κόσμου με τρόπο που αγγίζει τις νέες γενιές.

Σε δηλώσεις του στο IGN, ο καθηγητής Όλσον εξήγησε την ιδέα πίσω από το μάθημα, τονίζοντας πως «τα βιντεοπαιχνίδια είναι εξαιρετικά στο να δημιουργούν φανταστικούς κόσμους, αλλά επηρεάζουν επίσης τη σκέψη των παικτών για πραγματικούς χρόνους και τόπους... Στο μάθημά μου, λαμβάνω σοβαρά υπόψη τη φανταστική αναπαράσταση των ΗΠΑ από το GTA: τους χαρακτήρες του, τα αστικά και αγροτικά τοπία του και τις ιστορίες του. Και χρησιμοποιώ αυτόν τον κόσμο ως το μέσο πλαισίωσης για ένα σοβαρό μάθημα ιστορίας που εξετάζει τι πραγματικά έλαβε χώρα στις ΗΠΑ τον τελευταίο μισό αιώνα. Το μάθημα αφορά πολύ περισσότερο την αμερικανική ιστορία παρά τα ίδια τα παιχνίδια, αλλά το GTA παρέχει το πλαίσιο που δομεί την εξερεύνησή μας στο παρελθόν. Η ελπίδα μου είναι ότι μετά το μάθημα, οι μαθητές δεν θα ξαναδούν ποτέ αυτά τα παιχνίδια, ή τη σύγχρονη Αμερική, με τον ίδιο τρόπο».

Καθώς η αναμονή για το νέο GTA 6 παραμένει έντονη μεταξύ των φίλων των βιντεοπαιχνιδιών, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου του Τενεσί εστιάζουν στην ανάλυση της ιστορίας που έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας από τις πιο δημοφιλείς σειρές δράσης-περιπέτειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.