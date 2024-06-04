Δύο πιλότοι της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή στρατιωτικού εκπαιδευτικού αεροπλάνου στην επαρχία της Καισάρειας, στην κεντρική Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Αφού απογειώθηκε από τη στρατιωτική βάση της Καισάρειας για εκπαιδευτική πτήση, το αεροπλάνο, ένα SF-260 D, συνετρίβη στο έδαφος για άγνωστη αιτία, πρόσθεσε το υπουργείο.

Στις πρώτες εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, φλόγες και μαύρος καπνός υψώνονται από τα συντρίμμια του αεροπλάνου, που φαίνεται να έχει συντριβεί σε αγρό και είναι το μισό απανθρακωμένο.

«Διαβιβάζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των μαρτύρων μας, στον ηρωικό στρατό μας και στο έθνος μας», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Πυροσβέστες και διασώστες, καθώς και χωροφύλακες έχουν σταλεί επιτόπου, σύμφωνα με τις εικόνες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu.

Πηγή: skai.gr

