Οι Ρώσοι στοχεύουν το Παρίσι2024 με deepfake βίντεο του Τομ Κρουζ

Σε συνέντευξή του εχθές από την Σουηδία, ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ , δήλωσε ότι οι ευρωεκλογές δεν κινδυνεύουν από την παραπληροφόρηση μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς «οι Ρώσοι έχουν επικεντρωθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Σε νέα έκθεση της Microsoft αναφέρεται ότι η Ρωσία στοχεύει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με μια εκστρατεία παραπληροφόρησης με ΑΙ– επιστρατεύοντας ακόμα και τον Τομ Κρουζ!

Σε deepfake video τύπου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Olympics Has Fallen (Οι Ολυμπιακοί έπεσαν) εμφανίζεται ο χολιγουντιανός σταρ να κατακρίνει την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Τόμας Μπαχ, παρουσιάζοντας ν μια «περίεργη, απαξιωτική ιστορία» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Deepfake, Tom Cruise ve “Olympics Has Fallen”: Rusya, 2024 Paris Olimpiyatları’nı nasıl baltalamaya çalışıyor?https://t.co/dcG1FkJ8vP — Medyascope (@medyascope) June 4, 2024

Το ψεύτικο βίντεο με την φωνή τεχνητής νοημοσύνης του Τομ Κρουζ, ανέβηκε πέρυσι τος Telegram. Για να γίνει μάλιστα πιο πιστευτό, αναφέρει επίσης ότι η παραγωγή έγινε από το Netflix και προωθείται με κριτικές πέντε αστέρων από τους New York Times και το BBC.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απέκλεισε την Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή τον Οκτώβριο επειδή αναγνώρισε τοπικά ολυμπιακά συμβούλια στις ρωσοκρατούμενες περιοχές της Ουκρανίας, το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, την Χερσώνα και την Ζαπορίζια.

Το βίντεο δημιουργήθηκε από μια ομάδα που συνδέεται με το Κρεμλίνο – την Storm-1679 - η οποία στο παρελθόν είχε εξαπατήσει Αμερικανούς ηθοποιούς να ηχογραφούν μηνύματα στο Cameo, έναν ιστότοπο όπου οι κοινοί θνητοί πληρώνουν διασημότητες για να τους στείλουν προσωπικά βίντεο – σαν αυτόγραφα, αλλά σε βίντεο.

Στη συνέχεια, η Storm-1679 πήρε τα βίντεο και τα μετέτρεψε με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε μηνύματα αντι-Ουκρανικής προπαγάνδας.

