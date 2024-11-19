Προειδοποίηση προς ΗΠΑ το πυρηνικό δόγμα του Πούτιν - «Μια συμβατική επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνική απάντηση»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς τις ΗΠΑ την Τρίτη, διευρύνοντας τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν πυρηνικό χτύπημα, λίγες ημέρες αφότου η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν φέρεται να επέτρεψε στην Ουκρανία να εκτοξεύσει αμερικανικούς πυραύλους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Εξάλλου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις φέρεται να πραγματοποίησαν το πρώτο χτύπημα σε περιοχή εντός του ρωσικού εδάφους με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο το ουκρανικό RBC Ukraine.

Το επικαιροποιημένο δόγμα που υπέγραψε σήμερα ο Πούτιν, επίσημα γνωστό ως «οι βασικές αρχές της κρατικής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής», περιγράφει τις απειλές που θα έκαναν τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα.

Η Ρωσία θα εξέταζε το ενδεχόμενο πυρηνικού πλήγματος εάν η ίδια ή η σύμμαχός της Λευκορωσία βρίσκονταν αντιμέτωπες με επίθεση «με τη χρήση συμβατικών όπλων που θα αποτελούσαν κρίσιμη απειλή για την κυριαρχία τους και (ή) την εδαφική τους ακεραιότητα», αναφέρει το νέο δόγμα.

Το προηγούμενο δόγμα, που διατυπώθηκε σε διάταγμα του 2020, ανέφερε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης από εχθρό ή συμβατικής επίθεσης που απειλούσε την ύπαρξη του κράτους.

Το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα σημειώνει επίσης ότι κάθε συμβατική επίθεση κατά της Ρωσίας από μια μη πυρηνική δύναμη που υποστηρίζεται από μια πυρηνική δύναμη θα εκλαμβάνεται ως κοινή επίθεση. Οποιαδήποτε μαζική αεροδιαστημική επίθεση με αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρα τα σύνορα της Ρωσίας θα μπορούσε επίσης να δικαιολογεί μια πυρηνική απάντηση.

«Η επίθεση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και (ή) των συμμάχων της εκ μέρους οποιουδήποτε μη πυρηνικού κράτους με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη ενός πυρηνικού κράτους θεωρείται ως κοινή επίθεση», αναφέρει χαρακτηριστικά το επικαιροποιημένο δόγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος. «Η επίθεση οποιουδήποτε κράτους από έναν στρατιωτικό συνασπισμό κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και (ή) των συμμάχων της θεωρείται ως επίθεση από τον συνασπισμό στο σύνολό του».

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η Ρωσία θεωρεί τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ότι ο στόχος του επικαιροποιημένου δόγματος είναι να καταστήσει απολύτως σαφές στους πιθανούς εχθρούς ότι τα αντίποινα θα είναι αναπόφευκτα σε περίπτωση που επιτεθούν στη Ρωσία.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ ελέγχουν μαζί το 88% των πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο ενώ ο Πούτιν είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Κλιμάκωση

Εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, Ο Πούτιν είχε δώσει εντολή για αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα.

Οι αλλαγές αυτές έχουν πλέον εγκριθεί επίσημα από τον Πούτιν. Αναλυτές ανέφεραν τότε ότι η η ενέργεια αυτή ήταν μια προσπάθεια του Πούτιν να χαράξει μια κόκκινη γραμμή για τη Δύση.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος εισήλθε στην 1.000ή ημέρα του την Τρίτη, έχει προκαλέσει τη σοβαρότερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης μετά την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962 - που θεωρείται η πιο κοντινή στιγμή που οι δύο υπερδυνάμεις του Ψυχρού Πολέμου έφτασαν κοντά σε έναν πυρηνικό πόλεμο.

Το πράσινο φως που έδωσε η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν στην Ουκρανία για τη χρήση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς - αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από την Ουάσινγκτον - έχει κλιμακώσει την ένταση. Η Ουάσινγκτον από τη μεριά της υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη από τη Ρωσία Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία αποτελεί κλιμάκωση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τις αναφορές ότι το Κίεβο μπορεί να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους ATACMS για την υποστήριξη της στρατιωτικής εισβολής της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε την Τρίτη ότι ο ρωσικός στρατός παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν δήλωσε στις 12 Σεπτεμβρίου ότι η έγκριση της Δύσης για μια τέτοια απόφαση θα σήμαινε «την άμεση εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών στον πόλεμο στην Ουκρανία», επειδή οι στρατιωτικές υποδομές και το προσωπικό του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να εμπλακούν στη στόχευση και την εκτόξευση των πυραύλων.

«Η πυρηνική αποτροπή αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι ένας πιθανός εχθρός θα αντιληφθεί ότι τα αντίποινα θα είναι αναπόφευκτα σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και/ή των συμμάχων της», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Το 2022 ΗΠΑ ανησυχούσαν τόσο πολύ για την πιθανή χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία που προειδοποίησαν τον Πούτιν για τις συνέπειες της χρήσης τέτοιων όπλων, σύμφωνα με τον διευθυντή της CIA, Μπιλ Μπερνς.

