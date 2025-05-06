Η πρότασή μας για τριήμερη εκεχειρία με την Ουκρανία από τις 8 έως τις 10 Μαΐου ισχύει ακόμα επισήμανε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ωστόσο, επισήμανε ότι εάν οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθήσουν να χτυπήσουν ρωσικές θέσεις η Ρωσία θα απαντήσει.

«Φυσικά, η πρωτοβουλία του προέδρου Πούτιν για προσωρινή κατάπαυση του πυρός είναι έγκυρη και έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες (στον στρατό) από τον Ανώτατο Αρχηγό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ και πρόσθεσε:

«Θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρξει αμοιβαιότητα από την πλευρά του καθεστώτος του Κιέβου και συνεχιστούν οι προσπάθειες να χτυπηθούν οι θέσεις ή οι εγκαταστάσεις μας, τότε θα δοθεί αμέσως η κατάλληλη απάντηση».

Ο Πεσκόφ συμπλήρωσε ότι η Ρωσία δεν έχει ακούσει μέχρι στιγμής ούτε μία δήλωση από το Κίεβο που να δείχνει ότι είναι έτοιμη να τηρήσει την τριήμερη εκεχειρία, την οποία κήρυξε ο Πούτιν την περασμένη εβδομάδα για να συμπέσει με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η τιμή του πετρελαίου κρίσιμη για τη Ρωσία»

Παράλληλα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον προϋπολογισμό της Ρωσίας και στη ρωσική οικονομία συνολικά, αλλά τα ρωσικά εθνικά συμφέροντα προηγούνται όλων.

«Οι τιμές του πετρελαίου δεν μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη στάση της Ρωσίας απέναντι στα εθνικά της συμφέροντα», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι πάνω απ' όλα, πάνω από οποιεσδήποτε τιμές πετρελαίου».

Η Ρωσία παρακολουθεί στενά την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και συνεργάζεται εδώ και καιρό στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ+ για να διατηρήσει τις τιμές σε βέλτιστο επίπεδο, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

«Φυσικά, η διεθνής τιμή του πετρελαίου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού στη χώρα μας και για τη ρωσική οικονομία στο σύνολό της», επισήμανε ο Πεσκόφ.

