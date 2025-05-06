Η κινεζική BYD ανακοίνωσε ότι δύο ηλεκτρικά μοντέλα της μπορούν να φορτιστούν πλήρως σε μόλις πέντε λεπτά

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων BYD ανακοίνωσε ότι το νέο της SUV Tang L και το sedan Han L μπορούν να προσθέσουν 400 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις πέντε λεπτά. Δηλαδή σχεδόν όσο χρόνο χρειάζεται για να ανεφοδιαστεί ένα συμβατικό αυτοκίνητο με βενζίνη ή πετρέλαιο.

Όταν εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία και στα νεότερα αυτοκίνητα, όπου θα μπορούν να προστεθούν πολλά χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε ελάχιστα λεπτά, τότε θα εξαλειφτεί το άγχος της φόρτισης. Παράλληλα θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο απόκτησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όμως το πρόβλημα εστιάζεται στις υποδομές φόρτισης, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των ταχυφορτιστών στην Ευρώπη φορτίζουν με χαμηλούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα για μια πλήρη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να χρειάζεται πολύς χρόνος.

Η BYD βασίζεται πάνω στη νεότερη έκδοση της Blade 2.0, όπου η τροφοδοσία της μπαταρίας γίνεται από ένα ηλεκτρικό σύστημα 945V. Αυτή η τάση είναι πολύ υψηλή και σημαίνει ότι μπορεί να προσθέσει περισσότερη ισχύ στον κινητήρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα μοντέλα που έχουν την συγκεκριμένη τεχνολογία μπορούν να φορτίζουν έως και 1.000 κιλοβάτ.

Όμως η φόρτιση με τόσο μεγάλους ρυθμούς παράγει πολλή θερμότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η BYD επέλεξε τη λεγόμενη μέθοδο «διπλού πιστολιού», δηλαδή τα αυτοκίνητα διαθέτουν δύο θύρες φόρτισης, καθεμία από τις οποίες φιλοξενεί έναν φορτιστή 500 kW, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Από την άλλη, πρακτικά η αυτονομία των 400 χιλιομέτρων που ισχυρίζεται η κινέζικη εταιρεία μεταφράζεται σε 280 έως 320 χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Επίσης δεν είναι σαφές αν η πρόταση υπερταχείας φόρτισης της BYD μπορεί να στηριχθεί από το εκάστοτε δίκτυο. Για να γίνει αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις θα απαιτηθούν σημαντικές αναβαθμίσεις του δικτύου. Ήδη η BYD υπόσχεται να εγκαταστήσει σύντομα ταχυφορτιστές και κεντρικά σημεία στην Κίνα και σταδιακά, εκτός απροόπτου και στις άλλες χώρες του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

